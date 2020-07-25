Почему кашлял Ил Дархан в пятницу вечером?

Айсен Николаев 24 июля во время традиционного пятничного прямого эфира в социальных сетях ответил на ряд вопросов.

• Глава республики считает, что последняя командировка в Москву была удачной. Выделены средства на строительство школы на 203 микрорайоне Якутска, на региональные автодороги. Уже в этом году поступят дополнительно 220 млн руб, которые позволят более эффективно ремонтировать наши региональные дороги. Николаев сообщил, что встречался с министром финансов РФ А.Г. Силуановым. Несмотря на многие моменты, отметил глава Якутии, Министерство финансов Российской Федерации нас поддержит. У нас появятся дополнительные источники финансирования бюджета взамен выпадающих доходов по АЛРОСА. Не секрет, что из-за полного отсутствия продаж сырых алмазов на мировом рынке продажи АЛРОСА два месяца вообще не шли. Сейчас идет крайне незначительный рост. Мы оцениваем потери бюджета в 17 млрд рублей, которые должны были быть в бюджете 2020 года. 8 миллиардов дала работа с Газпромом. Надеемся, что федеральный бюджет нам поможет.

•Николаев надеется, что поликлиники скоро перейдут на плановый режим работы, и призвал горожан больше пользоваться онлайн-сервисами. Сейчас можно получить необходимые справки по записи, в том числе у психиатра и невропатолога, также можно пройти компьютерную томографию, МРТ и УЗИ, сделать ЭКГ и другие процедуры.

• По предварительным прогнозам, школы и детские сады начнут работу с 1 сентября. Сейчас открытие детских садов невозможно из-за высокого уровня коэффициента распространения коронавируса. Также глава сообщил, что учебный год у студентов также должен начаться с 1 сентября. Однако общее решение будет приниматься на федеральном уровне.

• О реализации проекта строительства моста через реку Лена. Сейчас все находится в режиме подготовки проектно-сметной документации. Реализация проекта идёт строго по графику. На этой неделе состоялся научно-технический совет в Росавтодоре, на котором ряд ведущих российских экспертов и учёных дали свои предложения и замечания по проекту. «Сейчас, с учётом различных механизмов финансирования строительства моста, идёт отработка более быстрого строительства, потому что правительство РФ поставило вопрос об окончании строительства моста уже в 2024 году».

• По поводу работы мэрии Якутска по нацпроекту БКАД Ил Дархан оценил, что это подход временщиков. По дорогам города Якутск ситуация не самая лучшая. Те работы, которые проходили поздней осенью 2019 в условиях низких отрицательных температур, они, время это показало, проведены с низким качеством. Очень много замечания со стороны надзорных органов. Нужно активно мэрии работать. По работам этого года мы постоянно мониторим ситуацию. К сожалению, работы разворачиваются не так быстро, как хотелось бы. Большая половина года прошла, работы идут очень медленно. Огромные деньги, практически миллиард рублей, осваиваются не очень эффективно. Нужен хозяйский подход, ежедневно работать с подрядчиками, подгонять, если надо, пинать, пенделя давать, чтобы работы были выполнены качественно и в срок.

• Глава республики продвигает концепцию создания дальневосточного перевозчика на базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские «Якутию» и «Полярные авиалинии»: Я считаю, что переход от иностранной к исключительно отечественной авиатехнике вполне возможен. Сегодня уже запускается ряд таких самолётов, взамен АН-24 будет Ил -114 и L-610 у которых прекрасные лётные характеристики. Сейчас модернизированы L-410, с гораздо большей дальностью, условиями комфорта и другими улучшенными характеристиками. Его мы будем приобретать для «Полярных авиалиний».

В конце эфира слушатели отметили, что Ил Дархан кашляет. На это Николаев ответил, что сегодня провел множество встреч, совещаний, разговаривал по телефону, от того голос к вечеру сел, и добавил : Если вы на счет того, что может быть коронавирус – вы ошибаетесь.