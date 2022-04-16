Почему исчезла половая принадлежность с петроглифа на гербе Якутии?

Воспроизводя смыслы символа государственности: к 100-летию ЯАССР с позиции визуальной культуры

Часто официальный символизм — это развитие идей прошлых исторических концептов. У кого-то они ложились на каноническую традицию геральдики, тоже являющуюся синтетическим продуктом символизма, политической истории и эстетики.

Нашему гербу Республики всего 30 лет, получается на нем сформировано одно поколение жителей республики. Нынешний герб утверждён 26 декабря 1992 года, а его разработчиками были известные деятели изобразительных искусств, художники А.Н. ОСИПОВ, В.С. ПАРНИКОВ, В.Н. ИГНАТЬЕВ и искусствовед И.А. ПОТАПОВ. В 2016 году произошли текстовые изменения с надписями, появилось «Саха Өрөспүүбүлүкэтэ».

Сегодня мы хотим напомнить читателям о смысловом посыле нашего герба, заложенного сознательно его отцами-основателями, а также расширить его символический посыл, фантазируя лишь по его визуальной семантике. Вспомним: эмблема герба республики — древний всадник со знаменем, изображенный на скале у деревни Шишкино. Знамя подчеркивает силу и залог существования народа. Круг обозначает диск солнца. Ромбовидный орнамент количеством семь, напоминает кристаллы алмаза. Цветовой ряд тоже символизирован и апеллирует к мифопоэтическому прочтению.

Зародившись 100 лет назад ЯАССР имела другой герб, также претерпевший изменения.

Как видим гербы советских автономных республик в составе РСФСР были однотипными, отличающиеся лишь надписями. В целом они символизировали совместный солидарный труд и пролетарскую смычку классов рабочих и крестьян, показанное перекрещиванием серпа с молотом, также являющееся по мнению специалистов, далеким напоминанием солярного восточного символизма. Восходящее «светлое будущее», представлено утренними лучами Солнца у основания щита и символа изобилия и благополучия — 7 колосками пшеницы по обе стороны щита.

Национальное своеобразие нового герба Республики обойти невозможно. Теперь он стал отражать аутентичный символизм культурно-исторических и природно-географических особенностей.

Справка: Центральная эмблема герба — древний всадник со знаменем… На писаницах изображены скотоводы курумчинцы — предки якутов, вытесненные из Прибайкалья более сильными соседями. Всадник, держащий знамя с тремя “хвостами”, символизируют единство племён, составляющих вместе один народ — курумчинцы. Знамя в целом подчеркивало силу и залог существования народа. Круг обозначает диск солнца. Ромбовидный орнамент напоминает ограненные кристаллы алмаза, также являющиеся своеобразным символом Республики Саха (Якутия). Обрамляющие герб семь ромбических кристалликов ограненного алмаза означают единство издавна проживающих на территории Якутии народов: якутов, русских, эвенков, эвенов, чукчей, долганов, юкагиров. Также считается, что они представляют наиболее ценные человеческие качества.

Вообще древний петроглифный символизм несет несомненно сакральные смыслы и связан с мифологическими воззрениями наших предшественников. По всей видимости, петроглифы особым образом наносили жрецы, неся обрядово-ритуальный характер. Это было место преклонения и силы.

Семеричный символизм представляется как будто надуманным. Если с алмазной формой все более-менее понятно, то количество семь, это не просто основных 7 народов или сохраненные 7 колосков герба ЯАССР, это сакрализация собственно числа «семь».

Справка: Число “семь” имеет магическое значение во всём мире. Например, у монгольских народов семь звёзд Большой Медведицы представляются как семь богов. Особое значение числа “семь” в сознании наших предков можно увидеть в языческой вере, топонимике, в устном народном творчестве. Например, в фразеологизме «Сэттэ кэрэх этиттэн маппыт» (Обделен мясом от семи жертвенных скотин), который означает крайне невезучий, неудачливый человек. Это говорит о том, что человек, который не имеет количество предметов в числе семь, не счастлив. На основе анализа текстов якутского эпоса — Олонхо, Е. И. Избекова заключает, что число «семь” является одним из чисел, обнаруживающих сакральную символику, заложенную на основе мифологических воззрений древнего якута. Это проявляется во всем, начиная от предметов домашней утвари, до описаний мифологической структуры эпического пространства. Например, среди домашней утвари у эпического богатыря имеется большой кожаный сосуд, сшитый из шкур семи быков (“Сэттэ о5усс тириититтэн тигиллибит сири иhиттээх”). Кроме того, число “семь” имеет мистическое, сакральное значение при описании Нижнего мира.

Интересное замечание можно развить, видимо с позиции «гендерного подхода» о нынешних интерпретациях нашего герба, часто неточно передающего очертания коня-оригинала имеющего четкий архаический профиль и половую принадлежность. Эта техническая недоработка, вкрадывающаяся после компьютерной обработки и последующих типографских технологических неразрешимостей, меняет смысл и вводит в подсознательное заблуждение и недоумение разночтениями.

Справка: Солнце (щит) — светло-серебристого цвета, силуэт всадника — темно-вишневого. Мелкие детали герба выполнены в следующих цветах: кайма — темно-синяя, орнамент — белоснежный. Выбранная палитра не случайна, каждый оттенок имеет своё значение. Так, серебро и белый цвет указывают на чистоту помыслов и поступков человека, эти цвета у якутов ассоциировались с богами-Айыы. Темно-красный цвет, заимствованный с наскальной живописи, сам по себе привлекателен для, а синий — символизирует преданность, искренность и надежность.

Ромбовидный орнамент, украшающий обрамление, присущ всем северным народам. Как правило, он ассоциируется с плодородием и женским началом. Квадраты или ромбы естественным образом складываются из треугольного узора, который ассоциируется с женским началом, плодородием и возрождением не только в культуре севера, но и во многих других — древнеегипетской, европейской и восточной. На якутских сосудах для кумыса этот орнамент называется ураһа ойуу “шатровый узор” и изображает большие конусообразные якутские летние юрты. Якуты называют его еще биэ эмиийэ ойуу — “кобылы сосок узор”. Изображение кобыльего вымени на сосуде для праздничного напитка из молока этих животных вполне понятно и является довольно древним узором.

Собственно образ якутской лошади многозначен для народа саха (см. подробнее: https://youtu.be/VeZ9PlIbhoU). Идея якутской лошади на гербе республики в полной мере не реализована в современном хозяйственном укладе республики, а ведь там таится определенный эвристический потенциал расширения и придания модернизационного импульса селу посредством якутского табунного коневодства. Естественные адаптационные качества вымершей плейстоценовой фауны не выдержали испытания временем и изменившимся климатом. Вот поэтому мы должны ценить и гордиться бриллиантовым продуктом человеческой культуры на Севере и в Арктике, еще не утерянным, имеющим огромные научные, экономические и экспортные перспективы на внутреннем и глобальном мировом рынке. Прежде всего, это якутская лошадь. Ни одно домашнее животное не смогло вынести такие испытания холодом. Якутская лошадь смогла. Неспроста в мифологическом пантеоне якутских богов, она посвящена отдельному божеству Күрүө Дьөһөгөй Тойон — богу плодородия, конной живности, и «могучих громогласных детей мужского пола», подарившему это особенное создание человеку. Немыслимо было освоение огромных территорий без якутской лошади. Поистине дар небес!

Самое важное, с точки зрения современного хозяйствования, у животноводческой отрасли Якутии сегодня существует потенциал для самоинвестирования экономики региона. Действительно, потенциал инновационности нужно искать этнонациональным регионам России в «неожиданно использованном старом». Этот синтез порождает феномен этнокультурного ренессанса, когда в культурном продукте «эпохи масс» соединились ранее не соединяемые вещи, дарующие новые смыслы этнокультуре и ее символам.

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