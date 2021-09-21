Естественно-научная грамотность является критерием оценки качества естественно-научного образования во многих международных мониторинговых исследованиях и рассматривается как часть культуры современного человека. В российском образовании так называемую «естественно-научную грамотность» формируют естественнонаучные предметы биология, химия, физика, география и экология вместе взятые, а потому способы их кооперации очень актуальны и обсуждаются на многих конференциях и семинарах. В исследованиях PISA по естественнонаучной грамотности наши 15-летние российские школьники вот уже в течение ряда лет показывают результаты ниже 30-го места, когда как «небогатые» природными ресурсами страны азиатско-тихоокеанского региона Сингапур, Корея, Япония показывают верхние строчки.

Важным событием для школьного естественнонаучного образования страны стало проведение 16-17 сентября в Москве Всероссийского семинара по вопросам формирования естественнонаучной грамотности. Семинар организован Министерством Просвещения РФ на базе Академии социального управления.

В работе семинара приняли участие 11 педагогов республики. Из них пятеро выступили очно по материалам своей практики: Филиппов О.Е., заведующий отделом информационного методического отдела МКУ УО Верхневилюйского района; Яковлев И.В., учитель биологии РЛИ, Михайлова Т.В., ст. преподаватель ИРОиПК, Данилова М.П., ст. преподаватель ИРОиПК, Матаннанова А.Н., заведующая кафедрой естественно-научного образования ИРОиПК.

Почему эксперты по экономике интересуются уровнем функциональной грамотности школьников? Почему не педагоги, не психологи, не социологи? А именно экономисты имеют свои шкалы исследования — PISA, PIRLS, TIMSS? Ответ лежит на поверхности: их интересует уровень экономического развития страны в ближайшие 10 — 20 лет. Человеческий капитал — вот основной ресурс развития мировой экономики. Не нефть, не газ, не золото, не алмазы, а именно людские ресурсы определяют развитие любой страны. Именно профессия учителя, а не нефтяника и газовика, является определяющей в социальном развитии страны.

В пленарной части Всероссийского семинара приняли участие специалисты Министерства просвещения РФ, ФГБНУ «Институт развития образования РФ», ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования». Были озвучены основные концепции Государственной политики по развитию естественно-научной грамотности школьников, Международном исследовании естественно-научной грамотности (PISA) в Российских школах, об особенностях методического подхода применения и оценивания интегрированных заданий, о компетенциях современного учителя.

Особый интерес у нас вызвало выступление Намсараева Зоригто Баировича, начальника лаборатории ФГБУ НИУ «Курчатовский институт». Он отметил необходимость формирования естественно-научной грамотности у школьников в контексте развития современной науки и технологии в области клеточной и генной инженерии, поиска альтернативных источников энергии при дефиците природных ресурсов.

Семинар затронул проблемы формирования естественно-научной и функциональной грамотности при диссеминации педагогического опыта отдельных педагогов – коллег из разных субъектов РФ, вопросы организации системы методической работы региональных институтов развития образования и повышения квалификации педагогических работников.

Наша делегация представила 5 докладов, тематика которых отражает все подходы к формированию естественнонаучной грамотности в республике. Олег Егорович Филиппов рассказал об использовании заданий PISA на уроках физики в сельской школе. Илья Валентинович Яковлев представил опыт подготовки школьников к высокорейтинговым конкурсам и олимпиадам по биологии. Мария Прокопьевна Данилова затронула проблему межпредметной интеграции в проектной и исследовательской деятельности школьников в биолого-химических классах. Вопросы формирования естественно-научной грамотности школьников при изучении многолетней мерзлоты на уроках физической географии раскрыла Тамара Владимировна Михайлова. Выступление Анны Николаевны Матаннановой было посвящено региональному подходу в формировании естественно-научной грамотности школьников и общим вопросам совершенствования методического мастерства учителей-естественников в региональном информационно-образовательном пространстве.

Семинар по вопросам естественнонаучной грамотности успешно завершен, получен большой материал для практического использования в работе, нашлись единомышленники из разных регионов. Высказывание Я.О. Коменского «Всё, что находится во взаимосвязи, должно преподаваться в такой же взаимосвязи» будет активно претворяться в школьном естественнонаучном образовании.