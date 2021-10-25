Почему Айсен Николаев стучал кулаком по столу? Но кону были жизни 200 якутян

СМИ выяснили причину

Недальновидные действия председателя правительства республики едва не привели к гибели якутян, сообщает ТайгаПост.

Видео с планерки, проведенной главой Якутии 11 октября, облетело соцсети. На ней Айсен НИКОЛАЕВ стучит кулаком по столу, и отчитывает председателя правительства. Чувствуется, что глава республики в гневе. Насколько можно судить по краткому отрывку, речь идет о поставках кислорода, то есть тема пандемийная.

Тут же возникло много мемов. Одни злорадствовали, что наконец поставлен на место премьер-министр Андрей ТАРАСЕНКО. Другие сочувствовали публичному унижению крупного чиновника. Но подробности оставались за кадром.

И вот сегодня ТайгаПост раскрывает подробности. И становится понятна резкая реакция главы Якутии. По данным первоисточника, на прошлой неделе счет шел на часы, по истечению которых кислородное оборудование неминуемо бы встало.

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко настаивал на том, чтобы кислород в республику завозили. Производство кислорода в Якутске планировали наладить, но до тех пор его возят автотранспортом из Хабаровска. Верим, что так рентабельней. Но насколько это стабильно для Якутии с нашей-то транспортной доступностью, вернее, недоступностью?

Две недели назад на юге Якутии выпал снег, затормозивший движение по федеральной трассе «Лена». Автомобиль с хабаровским кислородом застрял в Нерюнгри.

Правительство республики обратилось за помощью к главе Нерюнгринского района Роману ЩЕГЕЛЬНЯКУ. Тот отправил в сопровождение автомобиль КДМ, который должен был подсыпать дорогу. Так полуприцеп с кислородом добрался до Алдана, где эстафету подхватили сотрудники ГАИ, сопроводившие жизненно необходимую машину дальше. По данным издания, водитель не спал сутки, чтобы успеть доставить кислород задыхающимся людям.

Во время «разбора полетов» Андрей Тарасенко пытался оправдаться. Айсен Николаев в резкой форме отчитал подчиненного, спросив, чтобы тот делал, если бы машина с кислородом перевернулась. Тарасенко не унимался, после чего глава республики стукнул по столу: «Хватит!».

Айсен Николаев лично подписал распоряжение о выделении денег на приобретение кислородных станций больницам Якутска.

Машина с кислородом прибыла в Якутск за три часа до того, как должны были закрыться вентили опустевших баков. На кислороде в этот день находились около 200 пациентов, отмечает ТайгаПост.

Через девять дней была отправлена в отставку министр здравоохранения Елена БОРИСОВА. На ее место назначена и.о. Лена АФАНАСЬЕВА, ранее возглавлявшая онкодиспансер. Несмотря на пандемию, высокотехнологичный объект – новое здание онкодиспансера строится по графику. И это обстоятельство, надо полагать, выделило руководителя среди других организаторов здравоохранения. Сейчас здравоохранение республики должно работать не как пожарная команда, а стратегически.