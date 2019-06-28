Поцелованная солнцем: фото якутской красавицы потрясло Сети

Звезда якутской эстрады, артистка- вокалистка национального театра танца им.С.А.Зверева -Кыыл Уола, импровизатор-хомусист Василена ШАРИНА поделилась своими переживаниями по поводу веснушек:

У меня с детства на лице имеются веснушки и не какие то маленькие😬, миленькие и редкие, как показывают в кино😬 а обширные и неаккуратные🥵😩 Я очень их стеснялась и стесняюсь до сих пор 😖😖 — использовала тональники, скрывала консилерами, старалась избегать солнца😬 .

Маммии в детстве говорила мне, что я плохо умываюсь, тк из-за веснушек лицо казалось грязным😂😂😂 Да и сейчас муж надо мной подшучивает, что мое лицо похоже на извазюканное лицо ребенка после уличной прогулки😂😂😂 Я сейчас уже более легко отношусь к таким замечаниям, но в душе все равно хочется избавиться от надоедливых «поцелуйчиков» солнца 👊🏻👊🏻👊🏻

После родов 🤰я мало выходила на улицу — в основном ездила на машине 💁🏻‍♀️и мало контактировала с солнцем, но это не помешало моим веснушкам разрастись и распылиться по всему лицу😬😑Такого ещё никогда не было! 😓😨😳🥺 Как можно увидеть на фото — все лицо уже стало черным от веснушек! Тут ещё на фото как то аккуратно получилось 😬🙈 Такого тихого ужаса я ещё не испытывала из-за своей внешности…. 😑 Девочки, посоветуйте эффективные средства от веснушек! 🙋🏻‍♀️ Встречались ли вы с такой проблемой? Как вы к ней относитесь? Поделитесь опытом 🤗 .

Подписчики стали успокаивать молодую мамочку, объяснив, что это временный эффект после родов. У женщин в этот период начинается гормональная перестройка организма и посоветовали пользоваться солнцезащитными кремами.

Большинство же, не считают веснушки изъяном. Напротив, они делают человека невероятно красивым.

По мне вам очень идёт ❤️❤️❤️ не надо стесняться своей ИЗЮМИНКИ💫💫💫, — написала фанатка Василены.