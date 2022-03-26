Победы якутских борцов на первенстве России U-20 в Дагестане!

Воспитанники якутской школы борьбы Лев Павлов (57 кг) и Станислав Свинобоев (70 кг) участвуют в первенстве России по вольной борьбе среди юниоров U21, который проходит в г.Каспийск Республики Дагестан.

Стас Свинобоев — двукратный победитель первенств России U21! В финале якутский борец разгромил со счетом 14:4 соперника из Осетии Заурбека Бугулова. См видео:

Лев Павлов — серебряный призер первенства России по вольной борьбе среди юниоров U21. В финальной схватке весовой категории до 57 кг якутский борец уступил со счетом 1:3 Артему Гобаеву

.Глава Якутии Айсен николаев уже порадовался в своем телеграме:

«Утро началось с отличных новостей из Каспийска — наши юниоры принесли медали Первенства России по вольной борьбе:

Стас Свинобоев защитил титул Чемпиона России, а Лев Павлов завоевал серебряную медаль

От всей души поздравляю ребят и тренерский состав с успехом! Молодцы! Мы гордимся вами!

Поздравляем!!!»

