Победы якутских борцов на первенстве России U-20 в Дагестане!
Воспитанники якутской школы борьбы Лев Павлов (57 кг) и Станислав Свинобоев (70 кг) участвуют в первенстве России по вольной борьбе среди юниоров U21, который проходит в г.Каспийск Республики Дагестан.
Стас Свинобоев — двукратный победитель первенств России U21! В финале якутский борец разгромил со счетом 14:4 соперника из Осетии Заурбека Бугулова. См видео:
Лев Павлов — серебряный призер первенства России по вольной борьбе среди юниоров U21. В финальной схватке весовой категории до 57 кг якутский борец уступил со счетом 1:3 Артему Гобаеву
.Глава Якутии Айсен николаев уже порадовался в своем телеграме:
«Утро началось с отличных новостей из Каспийска — наши юниоры принесли медали Первенства России по вольной борьбе:
Стас Свинобоев защитил титул Чемпиона России, а Лев Павлов завоевал серебряную медаль
От всей души поздравляю ребят и тренерский состав с успехом! Молодцы! Мы гордимся вами!
Поздравляем!!!»
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