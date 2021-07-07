Победы первого дня Игр Манчаары

Первый день состязаний Игр Манчаары завершился сегодня, 7 июля, передает телеканал «Якутия 24».

Участники соревновались в традиционной стрельбе из лука, по многоборью (дисциплины «Тутум эргиир», «Үс төгүл үс») и по северному многоборью («Бег», «Тройной прыжок с отталкиванием ногами»), передает телеканал «Якутия 24».

Так, по сегодняшним итогам, среди юношей первое место в дисциплине «Тутум эргиир» занял Андрей Туприн из Анабарского района (145), второе — Михаил Ильченко из Верхоянского района (143), третье место – Алексей Орлов из Нерюнгринского района (139).

У мужчин в весе выше 70 кг победителем стал Павел Друзьянов из Якутска (149), вторым– Петр Черемкин из Абыйского района (146), третье — Иннокентий Колесов из Кобяйского района (143).

В категории до 70 кг первое место завоевал Михаил Сивцев из Оймяконского района (150), вторым стал представитель Томпонского района Давыд Дмитриев (149), третьим — Афанасий Слепцов из Верхоянского района (148).

Среди женщин победительницей стала Елизавета Безбородова из Нерюнгринского района (114), второй – Диана Тартакынова из Якутска (113), третьей — Анюта Попова из Момского района (112). Представительница команды АГАТУ Евгения Леонтьева одержала победу среди девушек (90), второе место заняла Евгения Кондратьева из Нерюнгринского района (74), третье — Венера Кожеваткина из первой команды Горного района (73).

В дисциплине«Үс төгүл үс» у девушек первое место выиграла Марианна Кейметинова из Кобяйского района с результатом 25,82 м, второе — Аэлита Стручкова из Намского района (22,57 м), третье — Венера Кожеваткина из первой команды Горного района (22,50 м).

Среди женщин победительницей стала Сайаана Уваровская из Кобяйского района (27,36 м), второй – Евгения Адамова из Усть-Алданского района (26,25 м), третьей Аяна Эверстова, представляющая команду СВФУ (25,28 м).

У юношей победу одержал Алексей Соколов из Сунтарского район (31,73 м), второе место занял Петр Давыдов из Нюрбинского района (31,66 м), третье — Василий Корнилов из Олекминского района (31,40 м).

Егор Филиппов из Хангаласского района стал победителем среди мужчин в весе выше 70 кг (33,72 м), вторым в этой категории стал Николай Матаннанов из Таттинского района (33,02 м), третьим — Алексей Протодьяконов из Томпонского района (32,38 м). Среди мужчин в весовой категории до 70 кг первое место занял Николай Обоев из Нюрбинского района (33,56 м), второе – Иван Алексеев из Ленского района (33,40 м), третье — Тимофей Большаков из Сунтарского района (32,49 м).

В тройном прыжке с отталкиванием ногами у мужчин победителем стал Тимофей Слепцов из Верхоянского района с результатом 11,01 м. Второе призовое место завоевал Николай Бубнов из Чурапчинского района (10,92 м), третье — Айтал Аммосов из Нерюнгринского района (10,57 м).

Среди женщин победу одержала Алексана Федорова из РССС с результатом 8,07 м, второй стала Илона Винокурова из Нерюнгринского района (7,80 м), третьей — Валерия Туприна из Анабараского района (7,24 м).

Первое место у юношей занял Павел Ермолаев из Чурапчинского района (10,15 м), второе — Евгений Софронов из Оймяконского район (10,14 м), третье — Эльдар Мандаров из Верхневилюйского района (9,36 м).

Среди девушек победительницей стала Ева Сумбаева из Верхоянского района (7,71 м), второй — Амелия Алексеева из Мегино-Кангаласского района (7,47 м), третьей — Диана Павлова из Нерюнгринского района (7,41 м).

У мужчин в категории ветеранов первое место занял Руслан Потапов из Верхоянского района (9,52 м), второе — Николай Николаев из Жиганского района (9,44 м), третье — Анатолий Попов из Нерюнгринского района (8,96 м).

В беге на три километра среди мужчин победителем стал Айсен Семеновиз Верхоянского района с результатом (11:11,20), вторым — Айтал Аммосов из Нерюнгринского района (11:12,30), третьим — Егор Терентьев из Мегино-Кангаласского района (11:17,80).

Ильмар Туприн из Абыйского района занял первое место среди юношей (11:00,05), второе — Денис Колесов из Нерюнгринского района (11:10,40), третье — Эльдар Мандаров из Мегино-Кангаласского района (11:29,43).

У женщин в беге на два километра победила Валентина Борисова из Верхоянского района (08:28,37), второе место заняла Елизавета Слепцова из Томпонского района (08:38,72), третьей -Алена Луковцева из Чурапчинского района (09:00,48).

Среди девушек победу завоевала Майа Фомина из Чурапчинского района (09:13,80), второе место досталось Каролине Шадриной из Кобяйского района (09:26,90), третье — Любовь Михайловой, представляющей команду АГАТУ (09:30,00).

У мужчин-ветерановв беге на три километра первым стал Василий Лукин из Анабарского района (10:59,50), вторым — Петр Калачиков из Вилюйского района (11:04,20), третье — Петр Севастьянов из Таттинского района (11:29,30).

В традиционной стрельбе из лука у девушек победительницей стала Айыына Егорова из Якутска (20 очков), второй – Милена Сивцева из Усть-Алданского района (18 очков), третьей — Светлана Сафонова из Хангаласского района (17 очков).

Среди женщин первое место заняла Дария Фомина из Чурапчинского района (29 очков), второе — Мария Федорова из Усть-Алданского района (27 очков), третье — Марфа Федорова из Якутска (23 очка).

У женщин-ветеранов победу одержала Эльвира Ефимова из Чурапчинского района (27 очков), второе — Евгения Иванова из Среднеколымского района (25 очков), третье — Федора Николаева из первой команды Горного района (20 очков).

Среди мужчин первое место занял Николай Софронеев из Кобяйского района (18 очков), второе — Айал Павлов из Нижнеколымского района (15 очков), третье — Леонид Тартакынов из Веррхневилюйского района (12 очков).

У мужчин-ветеранов первым стал Владимир Илларионов из Томпонского района (20 очков), вторым — Василий Марков из Мегино-Кангаласского района (20 очков), третьим — Максим Горохов из Эвено-Бытантайского района (18 очков).

В троеборье по стрельбе по мишеням «Заяц», «Утка» и «Белка» на дистанции 40 метров выиграл Аполлон Гуляев из Кобяйского района (23 очко), вторым стал Петр Андросов из Томпонского района (22 очков), третьим — Любомир Николаев из Верхневилюйского района (21 очков).

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