Победы и мечты видеографа Петро Оконешникова

В октябре в Москве прошёл ежегодный фестиваль репортажных свадебных видеографов «Voofest 2020». Он считается практически единственным мероприятием для российских профессионалов. Примечательно, что призовые места сразу в двух номинациях занял участник из Якутска Петро ОКОНЕШНИКОВ. Петро дал комментарий для Sakhalife.ru:⠀

В этом году Voofest собрал около 200 профессионалов со всей страны, были так же из зарубежья. При фестивале есть премия «TRUE STORY AWARDS», куда свадебный видеограф может отправить свои работы, испытать свои силы, показать мастерство.

Конкурсные работы оценивает жюри из известнещих специалистов свадебной индустрии России,видеографы, фотографы, свадебные организаторы, такие как: Виктория ПАРАМОНОВА,Дмитрий РАДУГА, Артём КОРЧАГИН, Бон Веддингс. Радостно, что сразу два моих ролика попали в шорт-лист премии в номинациях «Герой Дня» и «Лучший момент». Из 200 работ были отобраны 8 в каждой номинации, номинаций было восемь. Я был счастлив лишь тому, что я попал в список!

В день фестиваля объявили результаты премии. И к моему удивлению мои ролики заняли в двух номинациях 2 и 3 место! Получается из 8 номинаций я забрал два призовых места.

Повторюсь, что для меня попасть в шорт-лист уже было победой, так как номинированы были известные видеографы. Это ребята, работами которых я восхищаюсь, проходил у них мастер-классы и выделиться вместе с ними было очень круто. Это говорит о том что в Якутии видеография растет и развивается! От организаторов получил не только супер-призы, но, что важно, напутственные слова, пожелания, чтобы достиг ещё больших высот. Весь вечер подходили ко мне коллеги из разных регионов и хвалили за крутую работу, предлагали сотрудничество с нами. Безусловно это очень приятно.

На этот фестиваль я ездил ещё в прошлом году, понравилась атмосфера и общение с коллегами. Тогда и узнал, что есть премия «TRUE STORY AWARDS» . Посмотрев конкурсные работы, решил испытать свои силы в 2020 году. А то, что смогу занять призовые места и даже не думал (смеётся).

Видеографией начал заниматься в 2014 году. Мне нравится ловить эмоции людей, очень вдохновляюсь, когда они рассказывают свои истории, я стараюсь передать, сохранить их с помощью видео. В 2017 году основал свою команду «MEDIALAB». Сейчас мы занимаемся не только свадебной видеографией, но и видеорекламой, снимаем имиджевые фильмы и корпоративные истории, взялись за семейные документальные фильмы, работаем с архивами клиентов.

Из последних результатов хотел бы выделить то, что в апреле этого года участвовал в премии TOP100AWARDS и меня отметили 55-ым из 100 лучших видеографов России, о котором, кстати, вы уже писали (смеётся). Это профессиональная и очень престижная премия в нашей свадебной сфере, целью которой является определение лучших ведущих, фотографов, видеографов, декораторов и площадок в России для проведения мероприятий (wedding, event, mice). Весной должно было пройти награждение, но новые реалии ввели свои коррективы, хоть и не 1 место, но для меня это очень важное и весомое событие

Еще в конце прошлого года мы поставили цель: в новом году открыть филиал в Москве, так как оттуда начали часто спрашивать о наших услугах, съёмках. Кое-какие заказы уже начали выполнять удаленно. В этом году набрали там ребят, провели обучение, подписали контракты и заказали фирменную форму. Проект только запущен и мы уверены, что будет конкурентоспособными и в таком большом городе. Так что пожелайте нам удачи!

