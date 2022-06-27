27.06.2022
15:36
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Спорт

Победителю Игр Дыгына вручили призовые — миллион рублей

Главный спонсор Игр Дыгына, генеральный директор одной из строительных компаний сегодня вручил победителю турнира Алексею Уваровскому призовые — 1 000 000 рублей. Наличными — сообщает телеграм-канал «Спорт Якутии».

Победитель Игр Дыгына был определен вчера на ысыахе Туймаады.

Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia

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