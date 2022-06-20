Победителю Игр Маччаҕа Бөҕө вручен квадроцикл, изготовленный Сунтарскими умельцами

19 июня 2022 года во время празднования национального праздника Ысыах Сунтарсокго улуса прошли соревнования по национальному многоборью. 12 спортсменов из Верхоянского, Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского улусов состязались за титул победителя Маччаҕа Бөҕө — 2022 в пяти видах — якутские прыжки, борьбе хапсагай, бег на длинную дистанцию, мас-рестлинг и перенос камня.

Абсолютному чемпиону соревнований глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ вручил главный приз – квадроцикл, изготовленный местными мастерами Сунтарского улуса «Дохсун». Победителем стал Петр ПРУДЕЦКИЙ из Табалахского наслега Верхоянского улуса.

2 место занял Алексей МИХАЙЛОВ из Маар-Кюельского наслега, ему вручили денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

3 место завоевал Алексей СОКОЛОВ из Маар-Кюельского наслега, ему вручили денежный приз в размере 30 тысяч рублей.

Комментатором зрелищной борьбы выступил знаменитый земляк Александр ВАСИЛЬЕВ — КЕРДЮГЕН.