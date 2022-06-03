Победителям и призерам чемпионата «Абилимпикс» вручены сертификаты

3 июня 2022 года в торжественной обстановке состоялось вручение сертификатов победителям VI Национального чемпионата «Абилимпикс» 2020 года. В мероприятии приняли участие министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Любимова, директор Института развития профессионального образования Лилия Иванова, директора профессиональных образовательных организаций, участники и эксперты чемпионата «Абилмпикс».

Отметим, что в соответствии с распоряжением правительства РФ от 5 февраля 2022 года №119 победителям с 1 по 3 места Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», начиная с 2020 года предоставляются сертификаты на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей или приобретения специализированных технических средств реабилитации. Предельный объем финансового обеспечения сертификата составляет:

за 1 место – 100 000 рублей;

за 2 место – 75 000 рублей;

за 3 место – 50 000 рублей.

Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Любимова поздравила всех участников и экспертов чемпионата с успешным выступлением и выразила благодарность всем организаторам чемпионата:

«В последнее время участников в чемпионате стало в 9 раз больше чем в первые годы проведения. Компетенций стало больше, создаются все условия для проведения чемпионата. Участие в чемпионате ориентирует детей в выборе будущей профессии. Сейчас мы должны работать над тем, чтобы расширить проведение чемпионата на уровне обычных средних общеобразовательных школ, так как там тоже учатся дети с ограниченными возможностями здоровья».

Министр призвала директоров профессиональных образовательных организаций и экспертов подумать над развитием чемпионата, провести работы по обновлению содержания образовательных программ и распространить их по всем районам республики.

Также со словами приветствия и поздравления выступили заместитель руководителя департамента социальной политики Министерства труда и социальной защиты РС (Я) Ньургуйаана Николаевна Стручкова, директор Института развития профессионального образования Лилия Михайловна Иванова, директор Якутского медицинского колледжа Дмитрий Афанасьевич Алексеев и эксперт-компатриот по компетенции «Бисероплетение» Татьяна Павловна Кондратьева.

Далее министр образования и науки республики Ирина Любимова вручила участникам сертификаты на право получения дополнительного образования или приобретение специализированных технических средств реабилитации. Обладателями сертификатов стали:

Таппырова Дария Николаевна, бронзовый призер чемпионата по компетенции «Кондитерское дело», выпускница Якутского технологического техникума сервиса им. Ю.А. Готовцева; Павлова Сусанна Владимировна, бронзовый призер чемпионата по компетенции «Портной», студентка Якутского колледжа технологии и дизайна; Никифорова Ариана Гаврильевна, бронзовый призер чемпионата по компетенции «Предпринимательство», студентка Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева; Васильева Ньургуйаана Гаврильевна, бронзовый призер чемпионата по компетенции «Прикладная эстетика», студентка Якутского медицинского колледжа; Юнчанова Сайыына Юрьевна, бронзовый призер чемпионата по компетенции «Мультимедийная журналистика», выпускница Республиканской специальной (коррекционной) школы-интернат, ныне студентка Юридичсеского института Казанского государственного университета; Спиридонова Айлаана Юрьевна, серебряный призер чемпионата по компетенции «Бисероплетение2, выпускница Республиканской специальной (коррекционной) школы-интернат для обучающихся с тяжелым нарушением речи, ныне студентка Якутского технологического техникума сервиса им. Ю.А. Готовцева; Максимов Владислав Сергеевич, серебряный призер чемпионата по компетенции «Информационная безопасность», студент Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ им. М.К. Амосова; Новикова Акулина Михайловна, серебряный призер чемпионата по компетенции «Медицинский и лабораторный анализ (специалист)», выпускница Якутского медицинского колледжа, ныне специалист Медицинской клиники ООО «Даймонд клиник»; Григорьева Альбина Михайловна, победитель по компетенции «Медицинский и социальный уход» является мастером производственного обучения Якутского автодорожного техникума.

Ответным словом от имени победителей и призеров выступила Новикова Акулина Михайловна, серебряный призер чемпионата по компетенции «Медицинский и лабораторный анализ (специалист)», выпускница Якутского медицинского колледжа.

Музыкальное поздравление подарил студент Якутского колледжа культуры и искусств им. А. Д. Макаровой Юрий Барабанский.

Напомним, что VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходил в очно-заочном формате с 23 по 29 ноября 2020 года. По итогам финала Национального чемпионата Республика Саха (Якутия) завоевала 10 медалей, из них 1 золото, 3 серебра, 5 бронз, 1 медальон и заняла 9 место в общекомандном зачете из 81 субъекта Российской Федерации.