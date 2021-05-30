Победительница конкурса SakhaLife получила душевный приз

Прекрасный приз получила победительница конкурса «Угадайте известную личность».

Татьяна ИВАНОВА оказалась единственной из многочисленных участников, кто правильно ответил на все вопросы викторины SakhaLife. Известные этномузыканты, культурологи, педагоги, народные артисты Якутии Клавдия и Герман Хатылаевы вручили конкурсантке свою книгу «Төрүт дорҕоон». Татьяна Иванова по образованию филолог, работала в администрации Сунтарского улуса, мэрии г. Якутска, человек, который интересуется, любит, ценит якутскую культуру.

Встреча со знаменитостями и неформальное общение обрадовали Татьяну Васильевну: » Приятно и очень волнительно встретиться с такими известными людьми и получить от них памятный дар. Давно мечтала об этой книге, даже как-то купила ее своей подруге. Конкурс оказался несложным, Хатылаевых, личностей которые возродили и вывели якутскую этномузыку за пределы республики, сразу угадала. Споткнулась лишь на последнем вопросе: перебрала в уме якутян, с именем которых можно было бы связать понятие «якутский феномен»: спорт? «Сахафильм»? Вдруг промелькнуло модное слово «промоутер»! И тут вспомнила, что недавно в SakhaLife писали про кинопродюсера Сардану Саввину. Рада была участвовать в конкурсе, всегда с удовольствием читаю SakhaLife «.