Победительниц конкурса «Туой-Хайа» одарили серебром

В Мирнинском районе состоялось самое ожидаемое событие в культурной жизни Алмазного края – ежегодный Республиканский фестиваль-конкурс молодых исполнителей якутской эстрадной песни «Туой-Хая» (с. Арылах). В этом году фестиваль-конкурс собрал рекордное количество участников – 156 человек из 30 улусов.

Лучшие из лучших собрались на мирнинской земле, чтобы побороться за Гран-при. Обладательницей главного приза в размере 200 000 рублей стала Инна ДОНСКАЯ из Мегино-Кангаласского района.

«Я участвовал, как руководитель организационной группы и горжусь тем, что являюсь частью такого масштабного проекта с почти 30-летней историей», — сказал член политсовета Мирнинского местного отделения партии «Единая Россия» Лев КОЛЕСОВ. До сих пор пишут восторженные отзывы. Сейчас у нас начинаются новые проекты, и параллельно мы начинаем готовиться к следующему, юбилейному фестивалю-конкурсу «Туой-Хайа».

В этом году «Туой-Хайа» впервые за 29 лет прошел в новом формате. Для большего охвата участников решено было провести дистанционный этап. Если раньше в конкурсе участвовали только взрослые (от 17 до 35 лет), то в этом году добавили детскую категорию, от 8 до 16 лет.

Фестиваль заслуженно является лучшей кузницей эстрадных исполнителей Якутии – это такие хорошо известные и любимые в Якутии исполнители, как Василий ЕРЕМЕЕВ, Ангелина ФАЙРУШИНА, ЛЭГЭНТЭЙ, НИКА, Тамара ПОПОВА и многие другие.

Специальные призы от «Единой России»: серебряное колье – Инна Донская, Мегино-Кангаласский район (категория — взрослые); серебряная диадема – Анна ВОЛКОВА, Среднеколымский район (категория — дети). На торжественном закрытии фестиваля их вручили член политсовета Мирнинского местного отделения Лев Колесов и секретарь первички, глава МО «Чуонинский наслег» Тамара ГОРОХОВА.