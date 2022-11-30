Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады учителей

Савинова Диана

Завершился региональный очный этап двух Всероссийских профессиональных олимпиад учителей «Хранители русского языка» и командной метапредметной олимпиады «Команда большой страны». Олимпиада в этом году проводится во второй раз при организационно-техническом и информационном сопровождении департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». Цель олимпиад — выявление, поддержка и поощрение деятельности учителей РФ, распространение современных педагогических практик, формирование экспертного сообщества педагогов — победителей профессиональных олимпиад для обсуждения и реализации федеральных проектов в сфере образования.

Победителем регионального этапа метапредметной олимпиады «Команда большой страны» стала команда МОУ «Гимназия №1 им. С.С. Каримова» г. Нерюнгри в составе: Самсоновой Юлии Васильевны, учителя информатики, Гончаровой Ирины Владимировны, учителя математики, Чесноковой Нины Ивановны, учителя начальных классов, Мустафиной Татьяны Равильевны, учителя биологии.

«Олимпиада оправдывает своё название, она действительно охватывает все области знаний и умение применять их в разных ситуациях. Задания были интересными, многоплановыми и доступными для решения. Будем участвовать еще! Наша команда осталась очень довольна участием в олимпиаде, которая даёт возможность вспомнить и показать свои знания в разных областях, даёт толчок к дальнейшему развитию педагогов» — говорят победители.

Победителем профессиональной олимпиады «Хранители русского языка» стала учитель русского языка МБОУ СОШ №15 г. Нерюнгри Савинова Диана Борисовна:

«Олимпиада в очередной раз позволила проверить себя на компетентность и профессионализм. Я всегда любила задания, в которых, чтобы дать правильный ответ, нужно поразмышлять, а не просто знать или помнить. Я такие задания и для учеников готовлю. А вообще — очень полезно учителю почувствовать себя на месте ученика и выполнить контрольную работу! Спасибо организаторам!»

Победители олимпиад представят Республику Саха (Якутия) на заключительном финальном этапе, который состоится в декабре г. Москва.

Желаем коллегам удачного выступления на финале!