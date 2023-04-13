Победители первенства России будут награждены эксклюзивными поясами

Победители юниорского первенства России по вольной борьбе в Якутске завоюют эксклюзивные пояса чемпионов, а также денежные вознаграждения в размере: за 🥇место — 100 000 рублей, за 🥈место — 50 000 рублей, за 🥉🥉 медали — по 30 000 рублей. Тренеру, подготовивший победителя получит — 50 000 рублей во всех весовых категориях 👍🏽 Общий призовой фонд соревнований – 2 млн 600 тыс рублей.

Пояс изготовлен из натуральной кожи, в центре – официальный логотип первенства России по вольной борьбе, сверху находятся изображения традиционного якутского мужского оберега – харысхал, справа находится логотип, посвященный 100-летию Министерства спорта России, которое мы отмечаем в этом году, а слева Герб Республики Саха (Якутия) – региона-организатора соревнований!

Об этом на пресс-конференции накануне старта соревнований сообщили организаторы.