Победители конкурса «Семья года — 2021» получили премии главы Якутии

2 ноября состоялась церемония награждения победителей республиканского фестиваля «Семья года-2021» в рамках Всероссийского конкурса «Семья года». Торжественное мероприятие прошло в медиа-центре в очно-заочном формате. Традиционно, победители фестиваля награждены премией Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Семья Радомира Прокопьевича и Анжелики Иннокентьевны Никитиных из Мегино-Кангаласского улуса – победители в номинации «Молодая семья Республики Саха (Якутия)», семья Василия Николаевича и Светланы Георгиевны Дьячковских из Чурапчинский улуса – победители в номинации «Семья – хранитель традиций Республики Саха (Якутия)», семья Симона Егоровича и Евдокии Алексеевны Быккасовых из Верхневилюйского улуса – победители в номинации «Сельская семья Республики Саха (Якутия)», семья Леонида Ильича и Людмилы Дмитриевны Павловых из Горного улуса – победители в номинации «Многодетная семья Республики Саха (Якутия)» и семья Романа Львовича и Вероники Михайловны Семеновых из Оленёкского эвенкийского национального района – победители в номинации «Кочевая семья Республики Саха (Якутия)» получили сертификаты на денежную сумму 300 тысяч рублей. Также дипломантам были вручены специальные денежные призы от Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

На торжественном мероприятии приняли участие министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова, председатель ЯРО ВОД «Матери России» Прасковья Борисова, Председатель Союза Женских организаций РС(Я) Анжелика Андреева и председатель общественной организации «Лига отцов» Республики Саха (Якутия) Айхал Габышев.

Отметим, что в этом году Фестиваль «Семья года» отмечает 20-й летний юбилей. Конкурс проводится с 2002 года в целях популяризации престижа семейного образа жизни, семейных ценностей, ответственного родительства. В этом году в конкурсе приняли участие 63 семьи из 23 муниципальных районов.

Это очень увлекательный и красочный фестиваль, участие в котором останется в памяти всех членов семьи. Конкурс стартует в начале года на муниципальном уровне, в середине года проводится республиканский этап. А в преддверии Нового года стало доброй традицией подводить итоги конкурса, когда объявляются победители по пяти номинациям и вручаются Премии Главы республики. Об этом министр труда и социального развития Елена Волкова рассказала в поздравительной речи:

«Участвуя в конкурсе семьи делятся своими достижениями, опытом воспитания детей, приобщения к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре, семьи демонстрируют свои таланты.

Семьи – победители республиканского фестиваля представят Якутию на всероссийском уровне. Также хочу отметить, что со следующего года добавятся еще две дополнительные номинации «Приемная семья» и «Золотая семья» с такой же премией Главы республики в размере 300 тысяч рублей.

С крепкой семьи начинается крепкая страна – достойная, богатая и сильная. И чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем сильнее наше государство, тем увереннее его будущее.

И на сегодня вопросы охраны материнства, отцовства и детства, поддержки многодетных родителей, улучшения демографической ситуации являются приоритетами социальной политики республики, как и страны в целом. Реализуется комплекс мер по социально-экономической поддержке семей с детьми, улучшению демографической ситуации, сохранению и укреплению здоровья населения, повышению статуса института семьи и семейных ценностей.

Дорогие семьи, ваш семейный союз – истинный пример взаимопонимания и поддержки в любых начинаниях, уважения, любви и согласия. Эти качества помогают справляться с трудностями, плодотворно работать и воспитывать успешных детей».