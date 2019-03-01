Победители конкурса по инициативному бюджетированию

Сегодня Министерство финансов Якутии провело заседание конкурсной комиссии по рассмотрению проектов по развитию объектов общественной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) на 2019 год.

Потребность в субсидии из государственного бюджета РС(Я) составляет 685,1 млн. руб. В Государственном бюджете РС(Я) на 2019 год предусмотрено 500 млн.рублей, таким образом, количество победителей конкурсного отбора составило 73% .

Наиболее активное участие приняли следующие муниципальные районы: Аллаиховский, Амгинский, Вилюйский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Момский, Намский, Нюрбинский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский и Чурапчинский.

В этом году впервые проведен конкурс среди крупных городских поселений с числом проживающих более 10 тысяч человек. Из 14-ти этих крупных городских поселений, в том числе города Якутска, было подано 42 заявки.

По результатам рейтинговой оценки, сформированной на конкурсных баллах, победителями конкурса признаны 442 заявки, в том числе:

-по поселениям и муниципальным районам 415 заявок;

-по городским поселениям с численностью свыше 10,0 тыс. человек и городских округов 27 заявок.

Определение победителей шло в автоматизированном режиме, для этого был задействован специальный программный комплекс, в котором муниципальные образования самостоятельно заносили все данные. Таким образом, 79,3% от общего числа поселений и муниципальных районов, 65,9 % по крупным городским поселениям стали победителями конкурсного отбора.

Утвержденный список победителей Министерство финансов Якутии объявит на официальном сайте после проведения экспертизы в целях исключения двойного финансирования проекта с государственного бюджета республики (для исключения дублирования заявок, чтобы один и тот же проект не участвовал в иных республиканских программах).

Поданные заявки распределились по типологии следующим образом:

Содержание дорог 51 Ремонт объектов культуры и культурного наследия 50 Обустройство детских площадок 19 Обустройство спортивных площадок 61 Объекты водо- и теплоснабжения 97 Благоустройство территорий 81 Организация уличного освещения 50 Приобретение спецтехники (водовозки, трактор) для нужд МО 13 Объекты и оборудование для предоставления услуг связи 10 Обустройство и ограждение мест захоронения 9 Места массового отдыха 67 Объекты образования 15 Прочие 42 Итого 565

Как и в 2018 году на первом месте находятся проекты водо- и теплоснабжения или 17,2 % от общего количества заявок.

Общая стоимость проектов, представленных на конкурсный отбор составила 959,6 млн. рублей, в том числе, запрашиваемые средства бюджета РС(Я) 685,1 млн. рублей, местные бюджеты — 172,7 млн. рублей, вклад населения — 57,3 млн. рублей, вклад спонсоров — 44,5 млн. рублей.

Доли участников от суммы субсидии: местные бюджеты — 25,2 %, вклад населения — 8,36 %, вклад спонсоров — 6,50 %.

Указанные цифры, по сравнению с прошлым годом остались на уровне, дополнительно в бюджет будут привлечены 28-30% средств. По мнению экспертов Всемирного банка, оказывающих техническую и консультационную поддержку в рамках Соглашения с Министерством финансов Российской Федерации по программе «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации на 2016-2020 гг.» эти показатели являются одним из лучших в Российской Федерации среди аналогичных проектов.