Победители конкурса гордумы на лучшее освещение в СМИ вопросов МСУ

Сегодня, в День российской печати, состоялось торжественное подведение итогов республиканского конкурса среди журналистов на лучшее освещение вопросов местного самоуправления, посвященного 200-летию Якутской городской Думы и 20-летию местного самоуправления.

Прием заявок продолжался с февраля по ноябрь 2022 года. Всего поступило более 350 работ от 45 журналистов, а также 9 коллективных заявок от редакций Мегино-Кангаласского, Намского, Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Верхоянского районов и города Якутска.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поздравил журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил за содействие в проведении такого масштабного конкурса Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), ГАУ РС(Я) «Сахапечать», а также Союз журналистов Республики Саха (Якутия). А также выразил благодарность всем журналистам за интерес к конкурсу и активное участие.

«Мы высоко ценим ваш труд, поскольку именно журналисты помогают простым гражданам быть услышанными властью, а власти — ориентироваться на реальные потребности населения. Поэтому, я не ошибусь, если скажу, что ваша роль неоценима. Желаю каждому из вас еще больших успехов, развития СМИ, которое вы представляете, творческих удач, новых светлых идей и начинаний, надежных партнеров и друзей, неиссякаемой энергии, вдохновения и оптимизма», — отметил Альберт Семенов.

Победители определены по 8 номинациям:

— «Лучшему автору улусных (городских) газет на якутском языке» — Айыына Ксенофонтова, литературный редактор газеты «Киин куорат»;

— «Лучшему автору улусных (городских) газет на русском языке» — Ольга Тетерина, редактор газеты «Вести Верхоянья»;

— «Лучшему автору республиканских газет на якутском языке» — Ульяна Захарова, корреспондент газеты «Саха сирэ»;

— «Лучшему автору республиканских газет на русском языке» — Кюннэй Еремеева, корреспондент газеты «Якутия»;

— «Лучшему автору Интернет-изданий» — Анна Лебединская, специальный корреспондент ЯСИА;

— «Лучшему тележурналисту» — Олег Желнин, главный редактор телепрограммы «Точка Взаимодействия»;

— «Лучшему радиожурналисту» — Альбина Тарабукина, шеф-редактор дирекции радиовещания НВК «Саха»;

— «Лучшей редакцией улусных (городских) газет» — редакция газеты «Ленский вестник».

Все победители конкурса были награждены дипломами и ценными призами.

Напомним, организаторами конкурса выступили Якутская городская Дума, Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), ГАУ РС(Я) «Сахапечать».

Конкурс проводился с целью стимулирования интереса журналистов к всестороннему и объективному освещению состояния, проблем и перспектив развития местного самоуправления в нашей республике, способствования повышению уровня информированности общественности в вопросах местного самоуправления, пропаганды передового опыта муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в сфере местного самоуправления.