Победители конкурса бизнес-идей АГИКИ намерены открыть музыкальную студию

В Арктическом государственном институте культуры и искусств (АГИКИ) подведены итоги конкурса студенческих бизнес-идей. Как отметили организаторы, на конкурс поступили восемь разных заявок. Победителями и обладателями гранта в 150 000 рублей стали Снежана Бурцева и Айастаан Боронов, которые решили объединить оба своих проекта в студию музыки и вокала, о чем пишет Минобрнауки России.

«Правительство страны уделяет большое внимание всестороннему развитию талантов молодых людей в разных сферах, включая и предпринимательство. Принимаются своевременные решения о проведении больших конкурсов, тренингов и семинаров, поддержки стартап-студий при российских вузах. Все это должно не только повысить предпринимательские компетенции у ребят, но и способствовать применению полученных во время обучения знаний для позитивных преобразований. Конкурс, который провел наш вуз, внесет большой вклад в развитие этого направления», – сказала ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

Будущая студия музыки и вокала будет располагаться в учебном корпусе института по Кирова 33, где ребятам предоставили помещение. Снежана Бурцева будет отвечать за вокальное направление студии: обучать детей и взрослых эстрадному вокалу и актерскому мастерству. К каждому ученику будет уделен индивидуальный подход в обучении. «Я не буду учить их по одному шаблону, потому что каждый человек воспринимает материал по-разному. Помимо этого, всегда буду оказывать поддержку для любых инициатив, которые они будут проявлять за время обучения и после. Например, если они захотят принять участие в разных конкурсах и соревнованиях, то, конечно, окажу помощь, буду тренировать и развивать актерские данные. Что немаловажно, каждый ученик по окончанию обучения будут иметь на руках собственные песни и сертификаты о прохождении курсов», – рассказала студентка второго курса кафедры культурологии и социально-культурной деятельности АГИКИ.

Следует сказать, что Снежана является выпускницей Якутского музыкального колледжа им. Марка Жиркова. Девушка преподавала вокал школьникам – от соло-исполнителей до ансамблей. Многие из них становились участниками престижных музыкальных конкурсов в Якутии («Полярная звезда» и «Бриллиантовые нотки»). В 2020 году она решила получить высшее образование в АГИКИ, где, по рассказам друзей и знакомых, отличные мастера-педагоги и обучение практико-ориентированное. Она поступила на режиссера-постановщика и не переставала заниматься преподавательской деятельностью.

Партнером Снежаны Бурцевой в бизнесе станет студент кафедры музыкального искусства вуза Айастаан Боронов. Он также является выпускником ЯМК им. Марка Жиркова и намерен в будущей студии вести уроки фортепьяно и блокфлейты, а также будет обучать курсантов музыкальной грамоте, сольфеджио и другим направлениям музыки. У студента также есть преподавательский опыт и на сегодня он является одним из резидентов бизнес-инкубатора АГИКИ, где помогает людям освоить игру на упомянутых музыкальных инструментах. «У меня с моей напарницей Дианой еще со времен колледжа была мечта открыть собственную музыкальную школу. Уже есть наработки на дальнейшую перспективу: планируем открывать дополнительные классы, где будем обучать людей игре на гитаре, укулеле, кларнете и другим инструментам, – говорит студент. – Сегодня музыкальные курсы довольно востребованы у людей разных возрастов. Спрос такой же, как и репетиторство по математике или другим предметам для сдачи ЕГЭ».

Айастаан считает, что организация подобных конкурсов, поддерживающих студенческие инициативы, – важный и необходимый инструмент для саморазвития студентов и развития творческого предпринимательства. И студент чувствует эту поддержку с момента поступления в институт в 2020 году.

Выигранный грант в размере 150 000 рублей пойдет на ремонт помещения и покупку необходимых инструментов и материалов, а также мебели. Айастаан Боронов и Снежана Бурцева отмечают, что месторасположение здания, в котором будет располагаться студия, довольно удобное, в самом центре город и рядом с оживленным городским парком. Студенты будут чередовать занятия и при помощи наставника в лице директора бизнес-инкубатора АГИКИ Александра Сивцева продолжать развиваться в предпринимательской деятельности.