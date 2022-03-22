22.03.2022
20:49
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Сельская жизнь

Нюрбинцы победили в соревнованиях коневодов Якутии Сылгыһыт күрэҕэ

Сегодня, 22 марта, в Нюрбе состоялись республиканские командные соревнования «Сылгыһыт күрэҕэ» ко Дню коневода-табунщика. Победу одержала команда Нюрбинского района.

Как сообщает пресс-служба министерство сельского хозяйства, за победу боролись 19 команд из Сунтарского, Намского, Таттинского, Амгинского, Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Хангаласского, Вилюйского, Олекминского улусов.

Амгинский, Сунтарский, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Верхневилюйский районы выставили сразу по 2 команды, а Нюрбинский – 3. В каждой команде было по 4 участника.

Команде-победителю вручили приз от министерства сельского хозяйства— трактор.

Второе место заняла с небольшим отрывом команда Мегино-Кангаласского улуса и тоже получила трактор от администрации Нюрбинского улуса.

Третье место досталось команде Хангаласского улуса, которой вручили снегоход «Буран».

Четвёртое место одержала команда Амгинского улуса и получила в приз жеребенка. Ещё одна команда Нюрбинского улуса заняла 5 место. Ей передали специальный приз от ООО «Тимин» — 1 тонну овса.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
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