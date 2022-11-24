Победители инновационной методической выставки

На выставке «Конструктивно творим! Конструктивно продвигаем! Конструктивно думаем! Конструктивно двигаемся! Конструктивно звучим!» в рамках II съезда учителей якутского языка и литературы РС(Я) представлены методические рекомендации, методические пособия, сборники, изданные в течение последних 5 лет, раскрывающие опыт работы педагогов по разработке и внедрению новых элементов содержания образования и воспитания, применению инновационных форматов обучения по следующим актуальным направлениям:

формирование навыков XXI века;

наставничество;

новые воспитательные практики, взаимодействие с семьей;

детские социальные инициативы;

профессиональная навигация обучающихся;

работа с детьми с разными образовательными потребностями;

социальное партнерство и сетевое взаимодействие; сопровождение

профессионального развития педагогов.

Цель выставки – выявление инновационных проектов (дополнительных общеобразовательных программ, учебно-методических материалов, образовательных проектов, методических и дидактических пособий, педагогических и образовательных проектов, циклов конспектов образовательной деятельности) в образовательных организациях республики, ориентированных на детей дошкольного и школьного возраста, обмен опытом и инициирование дальнейших творческих разработок педагогов.

В экспертную группу ИРОиПК для осуществления анализа и отбора выставочных материалов поступило 68 материалов. Из них на выставке был представлен 40 материалов. Экспозиция выставки содержит аннотацию к каждой методической разработке, QR-код и ссылку на полную электронную версию работы.

Республиканская виртуальная выставка является информационным пространством для профессионального роста и взаимодействия педагогических работников при решении актуальных задач в методике преподавания якутского языка и литературы, площадкой для предъявления и распространения лучших практик и направлена на повышение профессиональной компетентности и творческой активности педагогов.

Методическая значимость материалов, представленных на выставке — дальнейшее их использование в работе.

Победителями выставки-конкурса стали:

Вилюйский улус – Каратаева Ольга Самуиловна, Алексеева Акулина Гаврильевна, Мальцева Наталья Егоровна, Петрова Светлана Николаевна, Фёдорова Матрена Семеновна, Муксунова Мария Касьяновна, Протопопова Нюргуяна Семеновна.

Сунтарский улус – Фокинова Татьяна Аркадьевна, Иванова Акулина Яковлевна.

Чурапчинский улус – творческая группа учителей Чурапчинской СОШ им. С.А.Новгородова, Иванова Екатерина Васильевна, Захарова Ирина Дмитриевна, Болдовская Фёкла Николаевна, Гоголева Сардана Николаевна, Попова Елена Егоровна, Адамова Сахаяна Ивановна, Далбаева Марфа Николаевна.

Томпонский улус – Степанова Любовь Юрьевна.

Усть-Алданский – Аммосова Валентина Ивановна, Васильева Нюрбина Егоровна, Бурцева Наталья Васильевна.

Хангаласский улус – Прокопьева София Ивановна, Черосова Анна Павловна.

Мегино-Кангаласский улус – Ефимова Светлана Николаевна, Семёнова Марфа Николаевна, методическое объединение учителей, Слободчикова Тамара Егоровна, Петрова Мидена Гаврильевна, Творческая группа МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ им. М.Е.Попова».

Олекминский улус – Уйгурова Раиса Иннокентьевна, Глетко Александра Григорьевна, Уйгуров Анатолий Афанасьевич, методическое объединение учителей.

Намский улус – Васильева Александра Ионовна и Попова Аэлита Михайловна, Олесова Нарыйа Сергеевна, Васильева Александра Ионовна.

Якутск – Осипова Майя Виссарионовна, творческая группа МБДОУ д/с №51 «Кэскил», Егорова Капиталина Семеновна.

Выставка будет действовать в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» (Якутск, пр.Ленина, 3) до 30 декабря 2022 года. Приглашаем всех желающих!

Благодарим авторов разработок за сотрудничество и активность. Победителям будут отправлены электронные дипломы, участникам – сертификаты.