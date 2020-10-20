Победители игры «Министр» напутствуют участников конкурса «Таланты Якутии»

До конца заявочной кампании республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» остаются считанные дни. На сегодняшний день к проекту присоединились более двух с половиной тысяч якутян.

«Таланты Якутии» — обновленное название республиканской деловой игры «Молодежь – инновационно-стратегический ресурс развития» («МИНИСТР»), которая проводилась ежегодно среди молодых людей, специалистов и управленцев при поддержке Главы и Правительства Республики Саха (Якутия).

Всем участникам проекта «Таланты Якутии» предстоит пройти пять этапов. На каждом их ждет насыщенная программа – от оценки компетенций и личных качеств до обучения развитию. Конкурс также нацелен на создание команд, способных к изменениям и реализации созидательных проектов. Все этапы будут проходить в дистанционном режиме, что позволит даже жителям отдаленных городов и улусов принять в нем участие.

Свои приветствия и слова напутствия адресовали новым участникам победители республиканской деловой игры «Министр» предыдущих лет.

АРГУНОВА Мира, художник-живописец («Мира АРТ»): «Лично мне участие в конкурсе в игре дало многое: уверенность в собственных силах и возможностях. И даже больше, с помощью профессиональных экспертов поняла, какие качества хочу в себе развить. Уверена, что участники конкурса «Таланты Якутии», пройдя все этапы, смогут открыть новые грани своих талантов. Ребята, главное верить в себя и смело идти на встречу новым вызовам!».

СОРОЧИНСКИЙ Максим, доцент кафедры информатика и вычислительная техника Педагогического института СВФУ: «Конкурс – это, прежде всего, атмосфера и люди, которые тебя окружают, а уже потом все остальное. Это очень крутой опыт, который позволяет понять, прежде всего самому себе, что ты можешь и чему еще нужно учиться, а к чему стремиться. Искренне желаю всем участникам удачи и глубокого погружения в проект».

ЖДАНОВ Иван, начальник управления материально-технического снабжения АО «Сахаэнерго» (ПАО «РусГидро»): «Деловая игра «Министр» мне дала отличную возможность проверить свои компетенции и навыки среди управленцев с опытом работы. Формат игры в 2019 году позволял получать как личную оценку, так и работу в команде. Очные этапы оказались хорошим тренингом по быстрой мобилизации собственных ресурсов, налаживанию коммуникаций в командах, выработке собственных стратегий поведения.Рекомендую всем пробовать свои силы в подобных проектах независимо от вашего текущего «статуса». Советую будущим участникам максимально использовать время проведения конкурса, так как это мощный инструмент налаживания связей с людьми из различных отраслей. Пользуйтесь этой возможностью вне зависимости от последующих результатов в конкурсе. Все участники в любом случае остаются в выигрыше. Потом будет, что вспомнить!»

ЛУКИН Эдуард, студент Горного института СВФУ: «В прошлом году мне посчастливилось участвовать и победить в республиканской деловой игре «Министр». Я познакомился с отличными ребятами, все мероприятия проходили в позитивной обстановке. Думаю, такого рода «игры» помогают раскрыть управленческие, аналитические навыки участников, потому что в такой обстановке человек с единомышленниками легко находит общий язык и достигает поставленных целей. Рад, что игра продолжается в новом формате. Республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии» дает уникальную возможность всем желающим проявить свои способности».

КУПРИЯНОВ Кристиан, студент 4 курса юридического факультета СВФУ, руководитель образовательного центра «Знание»: «Участие в деловой игре дало опыт работы в команде, использование своих знаний на практике. Также это колоссальный багаж знаний от лучших лекторов. Я смог наметить и вектор личного развития. Коммуникабельность — это один из моих талантов, так как я очень люблю общаться и работать с людьми. Хотел бы развить свои творческие способности. А всем участникам конкурса «Таланты Якутии» желаю удачи и успехов! Пусть победят сильнейшие!».

Организаторы кадрового конкурса «Таланы Якутии» напоминают, что 300 финалистов пройдут обучение по программе развития прорывных компетенций «LAB.TALENT».

10 победителей получат гранты на обучение в лучших образовательных учреждениях страны и мира, а также будут рекомендованы для вхождения в молодежный кадровый резерв и резерв управленческих кадров республики.

К участию в проекте приглашается студенческая молодежь, молодые специалисты и руководители в возрасте от 18 до 45 лет, заинтересованные в развитии Республики Саха (Якутия).