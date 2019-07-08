Победители и рекордсмены Игр народов Якутии

В день церемонии закрытия Спортивных игр народов Якутии завершились финальные соревнования, многие из них за золотую медаль, что могло повлиять на результаты. Таким образом, первые места в своих группах заняли команды Якутска, Чурапчинского, Верхоянского и Оленекского районов.

В первой группе среди промышленных районов абсолютным лидером стал город Якутск. Второе место заняла команда Нюрбинского улуса, а третье досталось Нерюнгринскому району.

На верхней строке среди второй группы районов оказалась команда Чурапчинского улуса. За ними следуют хозяева Игр – амгинские спортсмены. Замыкает тройку лидеров Мегино-Кангаласский улус, отстав от амгинцев всего на одно очко.

Верхоянские спортсмены возглавили третью группу. Второе место у Кобяйского улуса, а третье место у Томпонского.

Команда Оленекского улуса стала победителем в четвертой группе. Серебряный кубок достался анабарским спортсменам, а третье место заняла команда Момского района.

На Играх были установлены новые рекорды. По легкой атлетике рекорд на дистанции 10 000 метров с результатом 31 минута 47 секунд был поставлен Артуром БУРЦЕВЫМ из команды Усть-Алданского улуса. Подняла планку также и титулованная Сардана ТРОФИМОВА из Верхневилюйского улуса – дистанцию 5000 метров она пробежала за 16 минут 31 секунду. Новый рекорд по тройным прыжкам установлен Георгием ШЕРГИНЫМ из Мегино-Кангаласского улуса – 15 метров 75 см. Также в шведской эстафете был установлен рекорд мужской сборной командой Амгинского улуса – 3 минуты 21 секунда.

В соревнованиях Игр народов Якутии принял участие 2231 спортсмен из 33 команд. Соревнования проводились по 16 видам спорта. Разыграно 248 комплектов медалей.