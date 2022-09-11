Спорт
Итоги первого дня Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева
Якутский спортсмен Лев Павлов (Сунтарский улус) одержал победу в весе до 57 кг
🥇🥈🥉🥉В спортивном комплексе «Триумф» завершился первый день Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Спортсмены боролись за награды в пяти весовых категориях — до 57, 65, 74, 86 и 97 кг.,
🔻57 кг.
🏆Лев Павлов (Саха-Якутия)
🥈Артём Гобаев (РСО-Алания)
🥉Жаргал Баяндуев (Бурятия)
🥉Баир Баяндуев (Бурятия)
🔻65 кг.
🏆Магомед Байтукаев (Чечня)
🥈Иван Потапов (Саха-Якутия)
🥉Анатолий Громыко (Беларусь)
🥉 Умар Умаров (Дагестан)
🔻74 кг.
🏆Александр Балтуев (Иркутская область)
🥈 Антон Сучков (Красноярский край)
🥉 Тумэн Бодиев (Бурятия)
🥉 Богдан Грибанов (Кемеровская область)
🔻86 кг.
🏆 Мустафагаджи Малачдибиров (Дагестан)
🥈Тимур Котаев (Красноярский край)
🥉Егор Нужин (Амурская область)
🥉Руслан Юршин (Иркутская область)
🔻97 кг.
🏆Жорик Джиоев (РСО-Алания)
🥈Владислав Козлов (Беларусь)
🥉Илья Жибалов (Бурятия)
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