Итоги первого дня Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева

Якутский спортсмен Лев Павлов (Сунтарский улус) одержал победу в весе до 57 кг 🥇🥈🥉🥉В спортивном комплексе «Триумф» завершился первый день Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Спортсмены боролись за награды в пяти весовых категориях — до 57, 65, 74, 86 и 97 кг., 🔻57 кг.

🏆Лев Павлов (Саха-Якутия)

🥈Артём Гобаев (РСО-Алания)

🥉Жаргал Баяндуев (Бурятия)

🥉Баир Баяндуев (Бурятия) 🔻65 кг.

🏆Магомед Байтукаев (Чечня)

🥈Иван Потапов (Саха-Якутия)

🥉Анатолий Громыко (Беларусь)

🥉 Умар Умаров (Дагестан) 🔻74 кг.

🏆Александр Балтуев (Иркутская область)

🥈 Антон Сучков (Красноярский край)

🥉 Тумэн Бодиев (Бурятия)

🥉 Богдан Грибанов (Кемеровская область) 🔻86 кг.

🏆 Мустафагаджи Малачдибиров (Дагестан)

🥈Тимур Котаев (Красноярский край)

🥉Егор Нужин (Амурская область)

🥉Руслан Юршин (Иркутская область) 🔻97 кг.

🏆Жорик Джиоев (РСО-Алания)

🥈Владислав Козлов (Беларусь)

🥉Илья Жибалов (Бурятия)

Фото: Надежды Коротовой Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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