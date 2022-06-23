23.06.2022
21:49
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Спорт

Победители и призеры ЧМ по мас-рестлингу

ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЁРЫ ЧМ-2022:

тгк «Спорт Якутии» представляет итоги первого дня чемпионата мира по мас-рестлингу.

60 кг: 1. Асанов Азамат (Кыргызстан), 2. Саад Мухаммад (Пакистан), 3. Герман Игнатьев (Россия), Кимпеди Варнел (Конго)

80 кг: 1. Иванов Станислав (Россия), 2. Курек Оливер (Словакия), Саидхонов Нозимжон (Узбекистан), Абылов Бокболот (Кыргызстан)

105 кг: 1. Попов Дмитрий (Россия), 2. Атайбек Уулу Келдибек (Кыргызстан), 3. Франсуа Фонго (Камерун), Тогообат (Монголия)

125 кг: 1. Иван Галкин (Россия), 2. Афзал Вакас (Пакистан), 3. Икоуджор Олегбин (Того), Ырысбаев Улукбек (Кыргызстан) Св.125 кг: 1. Виктор Колибабчук (Россия), 2. Веро Алекс (Венгрия), 3. Влада Ратков (Сербия), Эдуардо Доминго Висциглиа (Аргентина)

Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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