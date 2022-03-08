Победители «Хаҥалас хапсаҕайа»

Ларион Андреев из Хангаласского района и Евгений Алексеев из Усть-Алданского района стали победителем республиканского турнира по национальной борьбе «Хаҥалас хапсаҕайа», который прошел в Покровске 5 и 6 марта, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на «Спорт Якутии.

Всего за два дня соревнований медали и призы завоевали 35 спортсменов в разных весовых категориях. В абсолютном первенстве в весе свыше 75 кг победу одержал Евгений Алексеев. Во второй день в весе до 75 кг памяти чемпионом стал Ларион Андреев.

Президент районной федерации борьбы хапсаҕай Вячеслав Нестеров вручил победителям сертификаты на 400 тысяч рублей каждый.

25-й «Хаҥалас хапсаҕайа» собрал во Дворце спорта Покровска около 400 борцов из 30 районов республики и регионов страны. Нынче турнир был посвящен столетию образования Якутской АССР.