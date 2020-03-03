Победители «Большого Дальневосточного квеста» посетят регионы Дальнего Востока

Напомним, что в рамках Дней Дальнего Востока в Москве, которые прошли в декабре 2019 года, был организован «Большой Дальневосточный квест». 10 из 11 субъектов ДФО провели конкурсы/квесты среди москвичей и гостей столицы России. Участникам предлагалось зарегистрироваться на сайте квеста, ответить на ряд вопросов и уже на месте, в Экспоцентре, выполнять тематические задания.

Победители получили в качестве приза туристические поездки в регионы Дальнего Востока России: Приморский край, Камчатский край, Хабаровский край, Сахалинскую область, Республику Саха (Якутия), Амурскую область, Магаданскую область, Чукотский автономный округ, Республику Бурятия и Забайкальский край.

Так, первыми в путешествие на Дальний Восток отправились москвички Алеся Портнова и Тамара Колотильщикова. Победительницы «Большого Дальневосточного квеста» в конце февраля побывали на острове Сахалин. За недельный тур девушки испытали весь калейдоскоп зимних развлечений — осваивали горные лыжи, впервые прокатились на снегоходах, побывали на подледной рыбалке и ледопадах.

«Мы под большим впечатлением от поездки! Просто нереальные пейзажи! Мы много раз бывали в горах, на Кавказе, но для меня сахалинские горы оказались намного красивее, мощнее. Снег, который покрывает их, придает всему какую-то то особенную живописность. Видели тоннель, внутри которого гигантские сосульки. Очень интересное зрелище», — поделилась эмоциями Тамара Колотильщикова.

Туристки уверены, что обязательно вернутся, но уже для знакомства с летним Сахалином.

«Мы мысленно продумываем программу летнего тура. Хотим побывать на маяке Анива, съездить на мыс Великан, возможно, даже отправиться на Курилы и увидеть вулканы, Тихий океан, залив Касатка. Надеемся, что эта поездка случится как можно раньше», – строят планы подруги.

В разгар лета самый большой регион Дальнего Востока – Республику Саха (Якутия) посетит один из победителей «Большого Дальневосточного квеста» москвич, фитнес-тренер Алексей Власенков.

«Родился я в Кемеровской области, в маленьком городке Калтане, сейчас живу в Москве. С женой очень любим путешествовать по нашей необъятной Родине. Давно мечтали побывать в Якутии, нас, как туристов, манит первозданная якутская природа. Очень жду встречи с Ленскими Столбами, хочу попробовать знаменитую якутскую кухню, побывать на празднике Ысыах. А поскольку я человек спорта, мне любопытно посмотреть на национальную борьбу Хапсагай.

Когда узнали про дальневосточный квест, не сомневаясь приняли участие. Узнали много нового и интересного о регионах Дальнего Востока. Мы очень рады, что представилась возможность побывать в удивительной Якутии!», — рассказывает Алексей Власенков.

Отметим, что Республика Саха (Якутия) стала одним из 10 дальневосточных регионов, которые разыграли путевки для участников «Большого Дальневосточного квеста». Фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» — это ежегодное мероприятие, целью которого служит развитие туристического и инвестиционного потенциала макрорегиона. В декабре 2020 года «Дни Дальнего Востока в Москве» пройдут уже в четвертый раз.В рамках фестивалямосквичи и гости столицы знакомятся с возможностями для карьеры, образования, ведения бизнеса и туризма в ДФО, а также с культурой, традициями и кухней дальневосточных регионов.Организаторами выступают Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Правительства Москвы.