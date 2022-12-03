Победители Бала достижений-2022 общества инвалидов Якутии

В Якутии отметили победителей Республиканского бала достижений 2022 года Всероссийского общества инвалидов

В рамках Декады инвалидов в Якутии отметили победителей республиканского бала достижений 2022 года членов ЯРО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

Министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Елена Волкова вручила награды министерства лучшим председателям и активистам общества.

Так, награждены социальный работник, активист Мирнинской районной организации ВОИ за реализацию проекта на грант президента Российской Федерации по оборудованию реабилитационного центра в Мирнинском районе Анастасия Хлебодарова, член президиума Мирнинского районного общества инвалидов Алена Карабут, специалист Якутской городской организации ВОИ, автор проекта «Благоустройство частных домов инвалидов», соинициатор проекта «Досуговый центр «Инва-игротека» в с. Хатассы городского округа г. Якутск Туяра Копырина, специалист Мирнинской районной организации ВОИ, автор рабочих программ «Мы разные, но мы вместе 2016 г., «Я – патриот», «Формирование активной гражданской позиции через развитие чувства патриотизма» Нина Воронцова.

Победителями республиканского бала достижений 2022 года в номинации «Лучшая первичная организация» стала первичная организация с. Жанхада Мегино-Кангаласского улуса председатель Анна Винокурова, в номинации «Семья года» — семья Ощепковых из Сунтарского улуса, «Партнер года» — СХПК «Эрел» из Намского улуса, «Лидер года» — Александр Шишигин из Мегино-Кангаласского улуса, «Открытие года» — Клара Глебова из Вилюйского улуса, «За высокие достижения в области искусства» — Дария Алексеева из Горного улуса, «Признание поколений» — Татьяна Васильева из Чурапчинского улуса и «Журналист года» — Вера Матвеева из Таттинского улуса.

Республиканское общество инвалидов – это организация, представляющая и защищающая интересы граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Большой опыт, накопленный на протяжении 34 лет, позволяет Обществу инвалидов взять на себя решение многих непростых задач.