Победители акции «Диктант Победы» получат баллы при поступлении в вузы

Абитуриенты-победители международной акции «Диктант Победы», которая в этом году будет проводиться 29 апреля, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Об этом сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

В Якутии Диктант Победы будет проводиться очно на специально организованных площадках и в режиме онлайн. Всего их будет 403, из них 27 – в Якутске. Будут подготовлены 303 оффлайн площадки и 100 онлайн-площадок, а также 5 закрытых площадок.

Диктант стартует в 10 часов, но уже в 9 утра площадки будут открыты. За двадцать минут до начала диктанта проведут инструктаж по заполнению заданий. 25 заданий нужно будет выполнить за 45 минут.

Координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Елена Голомарева подчеркнула, что Диктант проводится для того, чтобы привлечь внимание общественности к изучению истории событий Великой отечественной войны. «В этом году – 76 лет со дня Победы. Юное поколение, нынешняя молодежь должны знать о тех страшных годах для нашего народа, о его великом подвиге – о героях, защищавших Родину на полях сражений и в тылу. И такие мероприятия, как Диктант Победы, нужны для патриотического воспитания молодежи. И в нем может принять участие любой желающий, независимо от гражданства. В 2020 году Якутия в ДФО заняла 1 место по количеству площадок проведения «Диктанта Победы» и 6 место в стране».

В 2019- 2020 годах в Диктанте Победы приняли участие свыше полутора миллионов человек из 85 регионов России и 76 стран-участниц. В 2020 году было развернуто 11 тысяч площадок, помощь оказало 25 тысяч волонтеров.

В Якутии в 2020 году акция «Диктант Победы» была проведена во всех муниципальных образованиях республики на 364 площадках, участие приняли 4 789 якутян.

Стать участником диктанта можно, обратившись на ближайшую площадку его написания или на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении «Диктант Победы». Адрес ближайшей площадки указан на сайте, результаты будут размещены на сайте в личных кабинетах участников. Каждый участник получает электронный сертификат с указанием ФИО и количества набранных баллов.

«В данный момент в республике идет работа по подготовке 800 волонтеров для работы на площадках. Задание – 25 тестовых вопросов – будет отправлено за 2 часа до начала. Но уже сейчас можно зайти на сайт диктантпобеды.рф и пройти пробное задание», — сказала председатель общественного Совета федерального партийного проекта «Историческая память» в Якутии Саргылана Неустроева.

В городе Якутске очно можно будет написать Диктант Победы на следующих площадках: