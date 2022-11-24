Победители абсолютного чемпионата Якутии по мас-рестлингу

Сегодня в СК «Модун» прошел Абсолютный чемпионат РС(Я) по мас-рестлингу памяти заслуженного тренера РС(Я) Ф. М. Дегтярева.

Чемпионы и призеры:

Женщины (абсолютная в/к) Татьяна Баишева (Амгинский) Лия Плотникова (СВФУ) Старкова Наталия (Мегино-Кангаласский) Мужчины (до 75 кг) Ануфриев Семен (Мохсо5ол) Константин Жирков (СВФУ) Михаил Лазарев (Модун) Мужчины (абсолютная в/к) Сергей Фролкин (Томпонский) Валентин Горохов (Томпонский) Евгений Попов (Олекминский) Все чемпионы и призеры были награждены памятными медалями, грамотами, кубками и ценными призами

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба РЦНВС им. В. Манчаары

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