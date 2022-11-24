24.11.2022
20:58
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Спорт

Победители абсолютного чемпионата Якутии по мас-рестлингу

Сегодня в СК «Модун» прошел Абсолютный чемпионат РС(Я) по мас-рестлингу памяти заслуженного тренера РС(Я) Ф. М. Дегтярева.
Чемпионы и призеры:
Женщины (абсолютная в/к)

Татьяна Баишева (Амгинский)

Лия Плотникова (СВФУ)

Старкова Наталия (Мегино-Кангаласский)

Мужчины (до 75 кг)

Ануфриев Семен (Мохсо5ол)

Константин Жирков (СВФУ)

Михаил Лазарев (Модун) Мужчины (абсолютная в/к)

Сергей Фролкин (Томпонский)

Валентин Горохов (Томпонский)

Евгений Попов (Олекминский)

Все чемпионы и призеры были награждены памятными медалями, грамотами, кубками и ценными призами

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба РЦНВС им. В. Манчаары

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