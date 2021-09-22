Победителем рейтинга инвестклимата в Якутии становится…

В Якутии представлены результаты Инвестиционного климата муниципальных образований и городских округов.

В Якутии 22 сентября состоялась презентация результатов рейтинга состояния инвестиционного климата муниципальных образований и городских округов. Рейтинг составлен по итогам анализа Центра стратегических исследований при главе Республики Саха (Якутия).

Напомним, что первый рейтинг состояния инвестиционного климата муниципальных районов и городских округов республики был сформирован в 2020 году.

Целью исследования является оценка эффективности мер, принимаемых органами местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата в муниципальных районах и городских округах республики.

Министр экономики Майя Данилова выразила уверенность, что результаты состояния инвестиционного климата позволят значительно улучшить бизнес-климат в муниципальных районах и городских округах республики.

«Наша основная задача не просто ознакомиться с результатами рейтинга, а перенять друг у друга лучшие практики, направленные на улучшение бизнес климата в муниципальных образованиях и городских округах», — подчеркнула министр.

Показатели рейтинга разделены на пять направлений: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого бизнеса, экономическая активность.

Рейтинг состоит из 29-и показателей: 12-и общих и 17-и опросных, которые формируются путем социологического опроса. При этом опросные показатели имеют большой вес и составляют 3 к 1.

Лидером общего рейтинга состояния инвестиционного климата муниципальных образований и городских округов стал Нюрбинский район. Второе место — Ленский район. Третье место занял Усть-Алданский улус.

Также рейтинг состояния инвестклимата формируется среди муниципальных образований и городских округов по трём группам: промышленная группа районов, центральная сельскохозяйственная группа районов и арктическая группа районов.

В 2021 году среди арктической группы районов лидером рейтинга состояния инвестиционного климата стал Усть-Янский район. Второе место занял Оленёкский район, третье место — Момский район.

Среди группы сельскохозяйственных районов в рейтинге первое место занял Усть-Алданский улус, второе место – Мегино-Кангаласский улус, третье место – Верхневилюйский улус.

Среди районов промышленной группы первое место занял Нюрбинский улус, второе место – Ленский район, третье место – Мирнинский район.

На презентации выступили представители администраций районов, которые рассказали о проводимой работе на местах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, снижению административных барьеров и реализуемых мерах по поддержке предпринимателей.

Участники совещания отметили, рейтинг инвестиционного климата позволяет измерить совокупность факторов, находящихся в компетенции муниципальных властей, оценить реальные результаты проводимой работы по поддержке и развитию предпринимательства местными властями и установить открытый диалог между представителями муниципалитетов и предпринимательским сообществом.