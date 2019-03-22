Победителем конкурса коневодов стала команда Верхневилюйского района

В Верхневилюйске продолжаются республиканские мероприятия, посвященные Дню коневода-табунщика. Сегодня, 22 марта, на ипподроме «Тонургэстээх» прошли соревнования коневодов «Сылгыhыт курэ5э». Первое место заняла команда Верхневилюйского района. В состязаниях приняли участие 17 команд из 11 районов республики. Как сообщил ЯСИА заместитель начальника департамента животноводства Минсельхоза Якутии Алексей Жирков, первое место заняла вторая команда Верхневилюйского района, второе – СХПК им. Строда из Амгинского района, третье — Мегино-Кангаласский район. «Соревнования прошли на высшем уровне. Все команды показали отличную подготовку. Победителям Минсельхоз республики подарил трактор МТЗ-320.4, серебряным призерам – снегоход от администрации Верхневилюйского района, бронзовым призерам – мотоцикл от АСК «Дом». Также команде из Нюрбинского района был вручен поощрительный приз от компании «Арктик-Лайн»», — поделился Алексей Дмитриевич. Источник: http://ysia.ru/pobeditelem-konnyh-skachek-dnya-konevoda-tabunshhika-stala-komanda-verhnevilyujskogo-rajona/

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