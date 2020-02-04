04.02.2020
19:59
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Политика

Победитель праймериз ЕР назначен на должность заместителя министра

На должность заместителя министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии сегодня назначен Георгий АНДРЕЕВ. Он является победителем праймериз «Единой России» в Якутске по Речному избирательному округу в 2018году.

В регионе сформирован кадровый резерв партии «Единая Россия», ведется мониторинг участников из различных сфер, показавших хорошие результаты на предварительном голосовании. Они обязательно будут востребованы – и в государственном управлении, и в других ведущих отраслях республики, — сообщают в Якутском региональном отделении.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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