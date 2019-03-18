Победитель общегородских «Веселых стартов»

В первом этапе комплексной спартакиады среди округов и пригородов городского округа «город Якутск» команды соревновались в семейных «Веселых стартах». В соревнованиях в Детской-юношеской спортивной школе № 1 приняли участие 6 команд округов и 6 команд пригородов.

Сборные команды состояли из 10 человек — семья до 35 лет, семья от 36-49 лет и 1 ребёнок в возрасте от 12 лет, семья и один ребёнок в возрасте до 13 лет, семейная пара от 50 лет и старше. Победитель в командном зачете определялся по количеству занятых мест во всех возрастных категориях.

В возрастной группе до 35 лет 1 место заняла семья Яны и Николая Николаевых. Среди участников 36-49 лет с ребенком 12 лет 1 место заняла семья Александра и Виктории Гуляевых. Семья Дмитрия и Айталины Петровых заняла 2 место среди семей с ребенком 13 лет. В группе старше 50 лет первой стала семья Тырылгиных.

По итогам соревнования сборная Сайсарского округа одержала победу в командном зачете.

Управление Сайсарского округа поздравляет свою сборную команду с победой и желает дальнейших успехов, здоровья и покорения новых вершин.

Управление Сайсарского округа