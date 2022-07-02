Победитель МИИ-2018 из Казахстана продолжает свой проект в университете Гонконга

Ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов сообщил журналистам о судьбе обладателя Гран-при научной ярмарки Science Fair на I Международных интеллектуальных играх. Им стал Нурдаулет Таумергенов из физико-математической интеллектуальной школы Казахстана. В 2018 году Нурдаулет Таумергенов представил на конференции МИИ проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки GloveSpeaker, которая подключается к мобильному телефону с помощью Bluetooth. На смартфоне отражается текст жестовой речи.Е го изобретение призвано помочь немым людям общаться с окружающими без особых усилий.



Сейчас Нурдаулет — студент факультета компьютерных наук городского университета в Гонконге. Как сообщили на пресс-конференции организаторы игр, призовой фонд от МИИ-2018 в размере пяти тысяч долларов дал возможность Нурдаулету разработать третий прототип изобретения. Он вместе с соавтором уже получил авторское право на него и планирует после окончания Гонконгского университета продолжить реализацию своего проекта, который представил на МИИ-2018 . Завидные целеустремленность и настойчивость в воплощении своих планов, которые Нурдаулет наметил еще школьником. Прекрасный пример для подражания участникам МИИ-2022. Те школьники, которые отличились на первых играх, сегодня стали студентами ведущих вузов страны и мира, сообщил Василий Павлов.

Участники МИИ-2022

Олимпиады, конкурсы играют очень большую роль при поступлении в престижные учебные заведения. Так что советую всем принять активное участие в Международных интеллектуальных играх этого года, — сказал Нурдаулет в соем приветствии участникам вторых Международных интеллектуальных игр. — Считаю, что как образовательная площадка, где ребятам можно не только представить свое изобретение, но и увидеть, что делают другие, поделиться опытом, МИИ помогает воспитывать креативное и умное поколение, для которого наука не только понятна, но и доступна. Неважно, одаренный ребенок или самый обыкновенный, он будет развиваться, стремиться к новым знаниям, считая науку понятной и доступной, только если почувствует поддержку и увидит интерес остальных к своим проектам. Большое спасибо организаторам Международных интеллектуальных игр! Желаю удачи всем участникам МИИ, новый крутых идей и побед