Победитель конкурса получит 70 тысяч на компьютер

Сроки приема проектов на конкурс патриотических проектов «Я вернусь» продлены, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РС(Я)

Конкурс проводится с 27 апреля по 9 декабря 2020 года:

I Этап конкурса: прием заявок на электронную почту info@yakutia.click с пометкой «Конкурс «Я вернусь» до 27.11.20г.

II Этап конкурса: голосование на портале Yakutia.click с 28.11.20 по 8.12.20г. до 23:59.

III Этап конкурса: объявление победителей 9.12.20г.

Тройка команд-победителей награждается дипломами и сертификатами Министерства образования и науки РС(Я), республиканского портала «One click Yakutia». Победитель – школа, занявшая 1 место, получает сертификат на сумму 70 000 рублей для приобретения компьютерной техники. За 2 и 3 место вручается путевка в летний лагерь «Кэскил» Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться на портале yakutia.click в разделе «Конкурс»: https://yakutia.click/actions/