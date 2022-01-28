Победитель конкурса экологических проектов АЛРОСА «Th!nk Green» получит миллион рублей

28 января 2022 года в Якутии подведены итоги конкурса региональных проектов в сфере охраны окружающей среды “Th!nk Green” («Думай по-зеленому”), организованного Экологическим центром АЛРОСА. На реализацию проекта АЛРОСА выделит 1 млн рублей.

В конкурсе победил проект «Питомник многолетних растений» Лидии Алексеевой, цель которого открыть питомник растений, выращенных на плодородной почве с использованием органических отходов. Это решение позволит снизить на 50% объем отходов от предприятий Вилюйска по организации питания и торговле продуктами путём сортировки мусора и организации системы обращения с производимыми отходами. В оценке проектов участвовали сотрудники АЛРОСА и представители общественных организаций Якутии.

Авторы проекта предлагают сортировать на определенных предприятиях мусор со сбором следующих органических отходов:

1) Пищевые отходы, которые измельчаются и компостируются;

2) Макулатура и древесные отходы, которые распределяют по грядкам для борьбы с сорняками.Используя органическую массу в качестве удобрений, в питомнике, начиная с весны 2022 года, начнут выращивать многолетние растения. Мусор планируется забирать у предприятий еженедельно.

«Проблема, которую авторы проекта подняли в своей заявке, сегодня очень актуальна. Ведь несортированные отходы, попадая на свалку, смешиваются и начинают выделять вредные газы в атмосферу. Считаю, что недропользователи обязательно должны финансировать подобные проекты. Мы высоко оценили подробный план с конкретными действиями, которые необходимо предпринять до конца 2022 года. Возможно, этот позитивный опыт впоследствии получится перенять в других городах не только на уровне Якутии, но и по всей стране», — прокомментировала итоги конкурса главный эколог АЛРОСА Полина Анисимова.

Конкурс “Th!nk Green” стартовал в конце августа 2021 года. Его цель – вовлечение жителей Республики Саха (Якутия) в совместную проектную и волонтерскую деятельность для формирования благоприятной окружающей среды. По итогам сбора заявок на голосование были представлены 19 проектов экологической направленности. Среди их авторов – коллективы школ, детских садов, вузов, индивидуальные предприниматели, школьники, студенты и просто неравнодушные к проблемам экологии жители.