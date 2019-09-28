Победитель игры «МИНИСТР» поедет учиться в Америку

Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в награждении победителей республиканской деловой игры «МИНИСТР». Обладателем гран-при конкурса стал Иван Жданов. Он поедет учиться в Массачусетский технологический институт в США.

«В этом году мы осознанно решили дарить победителям деловой игры возможность учиться в лучших образовательных учреждениях. Это дорогого стоит. Желание и умение учиться – это ценнейшее свойство человека. Мы воспитываем лидеров, которые будут управлять позитивными изменениями», – сказал Айсен Николаев, вручая сертификаты на обучение лучшим участникам деловой игры.

Пятьдесят молодых якутян – лучшие из лучших – получили из рук Главы Якутии путёвки на обучение в международной школе бизнеса Солбридж в Южной Корее, в лучших российских вузах по своему выбору, в бизнес-школе «Сколково», в Высшей школе инновационного менеджмента при Главе РС(Я).

На торжественном мероприятии принимал участие Григорий Трубников, первый заместитель министра науки и высшего образования РФ, который курирует развитие науки в стране. Он предложил сформировать группы для обучения по образовательным программам Правительства РФ. В этом году обучение проходит на базе «Сколково».

Григорий Трубников выразил уверенность в том, что «Якутию ждёт яркое будущее».

«Вам всем повезло, что у вас такой энергичный, талантливый руководитель. Его карьера и деятельность – это пример для молодых кадров», – сказал Григорий Трубников.

В деловой игре «МИНИСТР» начинается новый этап. Премьер-министр Якутии Владимир Солодов, который от начала до конца непосредственно курировал успешное проведение игры, обозначил этот этап как «акселерационный». В ускоренном режиме до мая 2020 года будут реализованы лучшие кейсы проектов, предложенные участниками деловой игры.

Глава Якутии Айсен Николаев особо подчеркнул, что все 110 финалистов будут включены в кадровый резерв республики. Лучшие участники должны войти в проектные команды отраслевых министерств и применить свои способности на практике. Такое поручение Айсен Николаев дал председателю Правительства РС(Я) Владимиру Солодову и руководителю Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Афанасию Владимирову.