«Победить нужно прежде всего не соперника, а свой страх». Интервью со спортивным психологом Айталиной Платоновой.

Как побороть страх перед соревнованиями и как войти в боевое состояние.

Спорт – это яркие победы и триумф силы и выносливости человеческого организма. Из чего состоит спортсмен? Он состоит из изнурительных тренировок, самоотверженности, преданности своему делу и совершенствования. Но, что внутри него? Страх, сомнения, переживания, волнения. В современном мире психология – неотъемлемая часть любого спорта. Успешность выступлений спортсменов зависит не только от физической, но и психологической подготовки.

Спортивный психолог, аналитик Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд РС(Я) Айталина Платонова рассказывает – о профессии спортивного психолога и даст полезные советы спортсменам по психологической подготовке перед соревнованиями.

— Айталина, кто такой спортивный психолог?

— Спортивный психолог — специалист, который изучает закономерности психической деятельности человека в процессе его двигательного обучения, например, спортивной тренировки, участия в специфичных командных взаимодействиях, а также в процессе подготовки и выступлений на соревнованиях.

В деятельность спортивного психолога входит: например, составление программ развития способностей, формирование необходимых психологических качеств и установок, диагностика психоэмоционального состояния участников команды, проведение индивидуальных консультаций и командных тренингов и др.

— А чем отличается спортивный психолог от обычного психолога?

— Спортсмены высокого класса и те, кто занимается спортом серьезно, знают, что в спорте очень важны настрой, умение противостоять интенсивному давлению и оставаться сконцентрированным, а также держать стресс под контролем. Именно с этим помогают работать спортивные психологи. Не стоит забывать, что спортсмены, это те же люди, которые живут как все, обычной жизнью и сталкиваются с жизненными трудностями и проблемами. Поэтому индивидуальные консультации по решению волнующих проблем, спортивный психолог тоже проводит.

— С какими вопросами, проблемами больше всего обращаются наши спортсмены?

— Часто задают вопросы юные спортсмены и их родители «как побороть страх перед соревнованиями?», «как войти в боевое состояние?». Успех возможен лишь при условии, когда спортсмен сможет в нужный момент вывести все свои резервы и возможности на самый высокий уровень самомобилизации и удержать это состояние столько времени, сколько потребует ход соревновательной борьбы. Именно это состояние называется оптимальным боевым состоянием спортсмена.

— Что важнее для спортсмена: психологическая подготовка или физическая?

— Тренер и спортсмен должны понимать, что наравне с физической и тактической подготовкой должна идти и психологическая подготовка. Это три составляющие, которые принесут незамедлительный результат в спортивной деятельности.

— А как справиться с предсоревновательным «мандражем»? Есть ли какие-нибудь упражнения или советы?

— В спорте соревнования или выступления на публике, это всегда стресс. «Мандраж» или волнение — это реакция на стресс, мобилизация всех сил и умственных и физических способностей организма для преодоления стрессовой ситуации. Например, соревнования или турнир организм расценивает, в первую очередь, как опасность. В принципе, это и есть опасность – можно проиграть, не оправдать ожидания тренера, родных, друзей или подставить команду, напарника и т.д. Для снятия напряжения и волнения перед соревнованиями есть различные психологические приемы и техники, которые для кого-то работают, а для кого-то могут быть малоэффективны. Поэтому нужно попробовать на себе, почувствовать и выбрать то, что помогает именно тебе. Все индивидуально.

Есть 8 способов преодоления волнения «мандража» перед соревнованиями:

1. Признать факт того, что волнуемся и понять, чего на самом деле боимся.

2. Выполнить соревновательный ритуал, придумать привычку или талисман.

3. Хорошо подготовиться к выступлению, выспаться и отдохнуть.

4. Сосредоточиться на дыхании, пробовать разные практики и упражнения.

5. Мыслить позитивно, настраиваться на победу или не думать о результате.

6. Воспринимать предстоящее соревнование как обычную тренировку.

7. Не смотреть на чужие выступления и титулы соперника.

8. Принять, что критика будет в любом случае и не стоит бояться ее. Критика – инструмент роста и развития.

Спортсмен боится соревнований, что становится причиной неудачи, которой он так опасался. Поэтому победить нужно прежде всего не соперника, а свой страх. Впрочем, волнуются все, просто кто-то умеет с этим справляться и, наверное, сильнее стоит беспокоиться, когда изначально вообще ничего не тревожит.

— С кем же легче работать с детьми или со взрослыми?

— Я бы хотела слово «легче» заменить на слово «интересно». А интересно работать и с детьми, и со взрослыми.

— Расскажите один интересный случай из вашей практики?

— Скорее всего, интересны не случаи, а люди, вернее личности с интересной и неповторимой историей. Ведь в спорте бывают взлеты и падения, травмы и потери. Так как работаю со сборной командой Республики Саха (Якутия) по таким видам спорта как: вольная борьба, бокс, стрельба из лука, северное многоборье и масрестлинг. Спортсмен, который идет на результат всегда беспрестанно должен работать над собой, где бы он ни был. Например, в учебно-тренировочных сборах в другом городе или стране, как бы он ни уставал на тренировках, он всегда находит время для уединения, чтобы вести дневник самонаблюдения и уметь делать самоанализ, работать над ошибками и развивать свои способности, много читать и анализировать. Не зря говорят, успешный человек успешен во всем, так и наши лидеры-именитые спортсмены борец Виктор Рассадин, Герман Устинов, Станислав Свинобоев, боксер Талбан-Валерий Егоров, лучница Розалина Тимофеева интересные и приятные собеседники.

Каждая встреча с человеком, его ситуация, рассказ о себе, состояние в котором он проживает, какие эмоции он при этом испытывает уникальны и особенны по-своему. Поэтому все случаи моих клиентов для меня интересны и важны.

— Насколько у нас в Якутии востребованы или популярны ваши профессиональные услуги?

— В последние годы, особенно сейчас в наше нелегкое время услуги психолога стали весьма актуальны и востребованы. Тем более дистанционный формат позволяет и делает доступным провести онлайн консультации.

— Как к вам можно записаться на прием? Как с вами связаться?

— Меня можно найти в социальных сетях: aytalina_platonova и телеграмм — Aytalina_Platonova