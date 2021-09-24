Победа якутянки в Узбекистане 😍👍

Источник @krivoshapkinayuliyana Хочу поделиться радостью, никогда не думала что буду исполнять олонхо сольно и ещё на таком большом конкурсе буду участвовать среди сказителей от всего мира!🤗

К моему удивлению, я стала Лауреатом 1 степени и получила приз от рук Министра Культуры Узбекистана @ozodbek_axmadovich .

Хочу передать уважаемому Озодбеку Ахмадовичу, всем членам жюри и организаторам фестиваля огромную благодарность за столь высокую оценку Олонхо народа Саха в моём исполнении!🤗🥰☀️

Жизнь непредсказуема, и вот, буквально за 2 недели получила приглашение на 2-Международный Фестиваль сказителей с музыкальным сопровождением самого исполнителя «Бахшы-2021» в Автономную Республику Каракалпакстан Республики Узбекистан. Для меня решение полететь и участвовать на конкурсе исполняя олонхо среди опытных сказителей, бахшы,манасчы и тд. было большим испытанием!😀

Благодаря моему другу @armannur, который поверив в меня, дал мне силу, уверенность и надежду, все же решилась и начала готовиться.

Всевышние отправили мне девушку актрису театра Олонхо Анастасию Алексееву, которая с 5 лет исполняет олонхо и сама же пишет олонхо, к моему удивлению её авторское олонхо «Девушка богатырка с красно-бурым конём Урсун удаганка» было просто замечательным! Я восхищена её талантом, она однозначно одарённый с выше человек!!!🥰

По моей просьбе на скорую руку откоректировала текст олонхо, так как по регламенту программа не должна превышать 30 минут. В общем, очень сильно мне помогла! За что тоже хочу огромную благодарность передать ей от всего сердца, талантливой девушке Анастасие Алексеевой!!!🤗🥰😍

Таким образом, теперь в моём репертуаре благодаря Анастасии есть великолепный олонхо, ещё надо будет отточить, и представить олонхо дорогим любителям моего творчества!🥰🤗😌

Ps: Публика Каракалпакстана вам огромный МАХТАЛ за тёплый приём, за ваши бурные аплодисменты!!!🥰🤗😍

Вы зарядили меня своей любовью на много лет!!!🥰🤗😍