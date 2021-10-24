24.10.2021
10:53
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Спорт

Победа якутянки Алены Дмитриевой

Алена Дмитриева — чемпионка Европы по волейболу сидя, сообщает Спорт в Якутии.

Команда России, в составе которой выступала якутянка @alena_goshevna стала триумфатором чемпионата Европы, проходившего в Турции 13-24 октября. Россиянки обыграли со счетом 3:0 сборную Италии.

Алена Дмитриева — заслуженный мастер спорта РФ, участница Паралимпийских Игр в Токио (2021), чемпионка мира (2018), Европы (2017, 2019) и многократный призер чемпионатов России по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото: sportyakutia.ru
Источник: sportyakutia.ru
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