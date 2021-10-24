Победа якутянки Алены Дмитриевой

Алена Дмитриева — чемпионка Европы по волейболу сидя, сообщает Спорт в Якутии. Команда России, в составе которой выступала якутянка @alena_goshevna стала триумфатором чемпионата Европы, проходившего в Турции 13-24 октября. Россиянки обыграли со счетом 3:0 сборную Италии. Алена Дмитриева — заслуженный мастер спорта РФ, участница Паралимпийских Игр в Токио (2021), чемпионка мира (2018), Европы (2017, 2019) и многократный призер чемпионатов России по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото: sportyakutia.ru Источник: sportyakutia.ru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх