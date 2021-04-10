Победа якутского музыканта на международном конкурсе

Владимир Васильев, артист Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica филармонии Якутии — лауреат 1 степени XII Красноярского международного конкурса-фестиваля «НАДЕЖДА»! Вечером 9 апреля коллектив филармонии Якутии обрадовала замечательная новость — артист Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica филармонии Якутии, валторнист Владимир ВАСИЛЬЕВ стал победителем XII Красноярского международного конкурса-фестиваля «НАДЕЖДА»! Конкурс-фестиваль проводится Сибирским государственным институтом искусств имени Дмитрия Хворостовского при поддержке министерства культуры Красноярского края, главного управления культуры администрации города Красноярска. Конкурсные прослушивания состоялись в Красноярске с 6 апреля 2021 г. Поздравляем и выражаем благодарность Сивцеву Ивану Ивановичу, который занимался подготовкой нашего конкурсанта, а также концертмейстеру — Артему Дедюкину. Целью конкурса-фестиваля является создание условий для развития и совершенствования музыкального, театрального и хореографического творчества молодых исполнителей и их педагогов.

Фото: Филармония Якутии Источник: Филармония Якутии

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