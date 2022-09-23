Победа якутских спортсменок на чемпионате Амурской области по пулевой стрельбе

Сегодня, 23 сентября, в г.Благовещенск состоялся открытый чемпионат Амурской области по стрельбе из пневматического оружия. В соревнованиях блестящую подготовку продемонстрировали спортсменки сборной РС(Я), которые заняли весь пьедестал почёта.

В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции в 40 метров чемпионка Европы Мария Егорова выбила 377 очков из 400 и завоевала золотую медаль чемпионата. Вторая строчка медалистов осталась за призёром Сурдлимпийских игр Евдокией Каторгиной, показавшей результат 372 балла. Айталина Колесова из села Майа Мегино-Кангаласского улуса стала хозяйкой бронзовой награды. У неё на счету 358 очков.

Поздравляем!