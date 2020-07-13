«Победа» выплатила долги работникам

Прокуратура Таттинского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда.

Установлено, что перед 22 работниками общества с ограниченной ответственностью «Победа», основным видом деятельности которого является сельскохозяйственная отрасль, имеется задолженность по выплате заработной платы на общую сумму около 900 тыс.руб.

Прокуратура направила в интересах работников заявления в суд, внесла директору общества представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками предприятия полностью погашена.