13.07.2020
12:31
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Общество

«Победа» выплатила долги работникам

Прокуратура Таттинского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда. 

Установлено, что перед 22 работниками общества с ограниченной ответственностью «Победа», основным видом деятельности которого является  сельскохозяйственная отрасль, имеется задолженность по выплате заработной платы на общую сумму около 900 тыс.руб.

Прокуратура направила в интересах работников заявления в суд, внесла директору общества представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками предприятия полностью погашена.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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