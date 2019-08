View this post on Instagram

Победа Владислава Андреева!🤗👍 . Источник @byastinov_news ЕДЕМ НА МИР!!!✊️✊️✊️ Владислав Андреев (57 кг) — шестикратный победитель международного турнира на призы А.Медведя в Минске!!!👏👏👏😀🥇🏆 В финале якутский легионер сборной Беларуси грамотно со счётом 2:1 победил Ж.Туробова из Узбекистана👍👍👍 Тем самым, завоевал путёвку для участия на чемпионата мира-2019 в Нурсултане (19-22 сентября)✊️✊️✊️ Уруй-Айхал!!!👏👏👏👍👍✊️ . #sakhalife #ВладиславАндреев #вольнаяборьба #минск #победа