Победа в Морском десанте

Команда морской пехоты ВМФ России одержала победу в международном конкурсе «Морской десант» АРМИ-2019 . На полигоне Балтийского флота Хмелевка в Калининградской области завершился финальный этап Международного конкурса профессионального мастерства среди морских пехотинцев из четырех стран «Морской десант», проводимом в рамках Армейских международных игр-2019. Команды морских пехотинцев из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Боливарианской Республики Венесуэла на боевых машинах БТР-82А преодолели все препятствия третьего этапа конкурса – «Эстафеты». . По итогам этапа лучшей стала команда ВМФ России. После этого судейская комиссия подвела общие итоговые результаты международного конкурса «Морской десант». Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России, 2-е место заняла команда морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, а на 3 месте оказались морские пехотинцы Исламской Республики Иран. Военнослужащие Боливарианской Республики Венесуэла заняли 4 позицию. Отрадно надо отметить, что в составе команды победителя был и наш земляк Семен Кулебякин, выпускник 2014 года Екюндюнской школы, нынче сержант, военнослужащий по контракту 155 отдельной бригады морской пехоты г. Владивостока. Семен воспитывался в приемной семье Константиновых с. Екюндю Вилюйского улуса @ekundukadet . Источник из присланного . #sakhalife #сахасаллааттара #якутяне #арми2019 #СеменКулебякин #морскаяпехота #победа #армияроссии