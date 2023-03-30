Победа профессионализма: лучшие воспитатель и социальный педагог

«Педагог XXI века – это мобильный, высококвалифицированный специалист, владеющий современными технологиями обучения и воспитания, имеющий в арсенале разнообразные ресурсы информационной базы, от продуктивности труда которого зависит качество и уровень подготовки учащихся, воспитанников, будущего поколения свободных, критически мыслящих, уверенных в себе людей», — с этих слов начала своё выступление I заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации, д.п.н., Галина Ивановна Алексеева на Церемонии закрытия регионального этапа Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года», «Социальный педагог» 2023 года. Слова мыслителя «Успех полностью зависит от проделанной подготовки» отлично вписались в прошедшие конкурсы. Подчеркивая значимость высказывания мыслителя, Галина Ивановна вручила высшую награду Института, знак «Методист Якутии», Кюннэй Харбаевой, социальному педагогу Ботулинской СОШ Верхневилюйского улуса за многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие системы образования республики.

Вот и закончились увлекательные и продуктивные дни профессиональных конкурсов. Надеемся, что дни, проведенные конкурсантами совместно, оставили им только положительные воспоминания и зарядили на последующие трудовые будни. Конкурс профессионального мастерства – это всегда колоссальная работа многочисленных организаций, армии специалистов, которые несут огромную ответственность перед участниками и жюри проекта. И в этом году организаторами была сформирована профессиональная, авторитетная команда экспертов, людей, не понаслышке знающих тонкости судейства, на протяжении многих лет конструктивно, объективно оценивающих педагогическую компетенцию и профессионализм участников. А ведь за титул «лучшего» боролись 32 воспитателя и 11 социальных педагогов. Мы рады приветствовать педагогов нашей республики, которые не побоялись заявить о себе, и удостоились звания «Участник регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года -2023», «Социальный педагог – 2023».

После напряженных состязаний в обеих конкурсах выявились финалисты – «пятерки» сильнейших, и вот их имена:

Финалисты конкурса «Воспитатель года»:

1. Омукчанова Ульяна Васильевна, Усть-Алданский улус;

2. Егоров Владислав Аркадьевич, Нюрбинский улус;

3. Ефремова Христина Александровна, Оленекский эвенкийский национальный район;

4. Маркова Анастасия Юрьевна, Алданский район;

5. Алексеева Надежда Алексеевна, Сунтарский улус.

Пятёрка лучших социальных педагогов:

1. Горохова Галина Петровна, г.Якутск;

2. Неустроева Лена Алексеевна, Таттинский улус;

3. Руфова Юлия Прокопьевна, Вилюйский улус;

4. Сивцева Юлия Ивановна, Хангаласский улус;

5. Сыромятникова Розалия Михайловна, Мегино-Кангаласский улус.

Все они награждены денежными призами в размере 15 тысяч рублей от Рескома профсоюза работников образования Республики Саха (Якутия).

На этом конкурсе также выявлен победитель в номинации «Воспитатель родных языков», который будет представлять республику во Всероссийском конкурсе в Алании осенью этого года. Это — Надежда Алексеева из Сунтар.

А вот и имена победителей профессиональных состязаний:

Владислав Егоров, абсолютный победитель конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года РС(Я) – 2023»;

Лена Неустроева, социальный педагог Таттинского лицея, абсолютный победитель конкурса профессионального мастерства «Социальный педагог РС(Я) – 2023».

Им вручены памятные знаки от Института развития образования и повышения квалификации, денежный сертификат на сумму 25 тысяч рублей также от Рескома профсоюза.

Сегодня мы выражаем благодарность всем партнерам, кто принял участие в организации и проведении конкурса:

— Рескому профсоюза работников образования и науки РС(Я) под председательством Янины Станиславовны Щепанской.

— АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО , председателю Правления Долгунову Николаю Николаевичу;

Якутскому отделению ПАО Сбербанк, Елистратову Андрею Алексеевичу, заместителю управляющего;

— всем образовательным организациям ГО «город Якутск», в стенах которых проходили конкурсные испытания.

На церемонии закрытия со словами поздравления и приветствия выступили также главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки РС(Я) Туяра Николаевна Васильева,профессор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, д.п.н., Корнилова Алла Георгиевна, председатель экспертной комиссии конкурса «Социальный педагог». Спецпризы вручила также уполномоченный по правам ребёнка в РС(Я) Туйаара Валерьевна Васильева.

Закончить статью хотелось бы словами: «Главное – не победа, а участие». Пусть не все уйдут сегодня в короне победителя, главное, что старались и дарили радость людям. Пусть конкурс станет светлой страницей в жизни всех участников конкурса профессионального мастерства!