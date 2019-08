Победа Ньургуна Скрябина

View this post on Instagram

Якутский белорус Ньургун Скрябин выступит на чемпионате мира👍 . Источник @byastinov_news НЬУРГУН БООТУР ЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА!!!!🔥🔥🔥👍✊️✊️✊️ Ньургун Скрябин со счетом 12:0 разгромил своего основного соперника Георгия Колиева и получил право представить сборную Беларуси на чемпионате мира-2019 в Нурсултане в олимпийском весе 65 кг!!!! Уже в начале схватки Ньургун прошел в ноги, перевёл в партер и четыре раза исполнил приём «крест»💪💪💪💪 Меньше минуты понадобилось ему для досрочной победы!!!! Уруй Айхал до5оттоор!!!😀✊️✊️👍👍👌🙌👏👏👏👏🏆🥇🇧🇾 . #sakhalife #НьургунСкрябин #вольнаяборьба #сборнаябелоруси