17.08.2019
12:20
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Спорт

Победа Ньургуна Скрябина

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Якутский белорус Ньургун Скрябин выступит на чемпионате мира👍 . Источник @byastinov_news НЬУРГУН БООТУР ЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА!!!!🔥🔥🔥👍✊️✊️✊️ Ньургун Скрябин со счетом 12:0 разгромил своего основного соперника Георгия Колиева и получил право представить сборную Беларуси на чемпионате мира-2019 в Нурсултане в олимпийском весе 65 кг!!!! Уже в начале схватки Ньургун прошел в ноги, перевёл в партер и четыре раза исполнил приём «крест»💪💪💪💪 Меньше минуты понадобилось ему для досрочной победы!!!! Уруй Айхал до5оттоор!!!😀✊️✊️👍👍👌🙌👏👏👏👏🏆🥇🇧🇾 . #sakhalife #НьургунСкрябин #вольнаяборьба #сборнаябелоруси

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Источник: https://www.instagram.com/p/B1P-fFsI2K0/
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