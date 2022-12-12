Победа мирнинцев на Методическом турнире

С целью обеспечения инновационного развития и повышения квалификации муниципальных организаций дошкольного образования 2 декабря 2022 года, а также в рамках 100 летнего юбилея управления образования Ленского района, впервые проведён республиканский методический турнир среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций республики. Организационное сопровождение Метотура обеспечили муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования» МО «Ленский район» и АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II». В турнире приняли участие команды: Ленский район «Великолепная пятерка»;

Мирнинский район «Формула успеха»;

Сунтарский район «Ситим»;

Олекминский район «Родничок». Конкурсанты прошли испытания: -видеоприветствие «Наша педагогическая команда»; -«Форсайт — сессия»; -«Методический кейс»; -«Х – фактор»; -«Открытый микрофон». Конкурсанты проявили компетентность, мобильность, стремление к победе и командный дух. Победитель в номинации «Х — фактор» — «Великолепная пятерка» Ленского района;

Победитель в номинации «Форсайт — сессия» — «Формула успеха» Мирнинского района;

Победитель в номинации «Методический кейс» — «Ситим» Сунтарского района;

Победитель в номинации «Открытый микрофон» — «Родничок» Олекминского района. А абсолютным победителем республиканского методического турнира стала команда «Формула успеха» Мирнинского района. Поздравляем!

Источник: Отдел по связям с общественностью ИРО и ПК

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