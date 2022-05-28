Победа фильма Тыгын Дархан на кинофестивале в Лондоне

Фильм «Тыгын Дархан» получил гран-при на Независимом фестивале Евразийского кино в Лондоне

19-25 мая в одном из старейших районов Лондона прошел IV Евразийский ECG кинофестиваль, на котором были представлены фильмы из 11 стран Евразии. Среди фильмов участников была картина из Якутии – «Тыгын Дархан» режиссера Никиты Аржакова, которая стала победителем фестиваля.

Картина получила гран-при в номинации «Лучший Евразийский полнометражный фильм». Показ фильма состоялся в заключительный день фестиваля — 25 мая, вместе с картиной режиссера Файзулло Фаиза «Water Boy» (Таджикистан).

— Прекрасный фильм Tygyn Darhan, требующий некоторых усилий для просмотра, но невероятно полезный. Здесь нет легкомыслия: речь идет о воинственной и решительной истории, но это история, которую стоит рассказать, и это потрясающий фильм, — цитирует кинокритика из Англии, профессорп Тима Вилсон портад www.rus.eurasiancreativeguild.uk.

Поздравил создателей картины с победой министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, который отметил, что якутский фильм продолжает череду уверенных побед на самых различных киноплощадках.

— Поздравляю всех создателей фильма «Тыгын Дархан», режиссера Никиту Аржакова, всех снявшихся в картине якутян. Еще одна достойная победа в год столетия Якутии. Уверен, что впереди еще больше наград. Рад, что картина понравилась членам жюри фестиваля и, главное, зрителям, — отметил министр.

Независимый фестиваль Евразийского кино в Лондоне отметил своё 4-летие показом 25 работ из 11 стран. Фестиваль организован британской некоммерческой организацией Eurasian Creative Guild (London) совместно и в рамках британского кинофестиваля — Romford Film Festival и кинотеатра Premiere Cinemas (Romford). С 2018 года Евразийский кинофестиваль традиционно собирает вокруг себя сотни талантливых режиссеров, актеров, продюсеров, сценаристов и аниматоров со всего мира. Благодаря тесному сотрудничеству с Romford Film Festival мероприятие привлекает пристальное внимание британской публики и прессы. Гостями фестиваля ежегодно становятся представители городского управления и посольств стран Евразии в Великобритании. ECG Film Festival за 4 года получил более 500 заявок из 30 стран которые каждый год оцениваются международным жюри.

По материалам www.rus.eurasiancreativeguild.uk